دیدار نماینده ویژه اوباما با فرمانده ستاد مشترک ارتش پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «اکسپرس نیوز»، «ریچارد اولسن» نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در افغانستان و پاکستان با «راحیل شریف» فرمانده ستاد مشترک ارتش پاکستان در ستاد فرماندهی شهر راولپندی دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار دو طرف اوضاع امنیتی منطقه و مسائل افغانستان را مورد بررسی قرار دادند و درباره انجام مذاکرات صلح بین دولت افغانستان و طالبان به بحث و تبادل نظر پرداختند.

لازم به ذکر است جلسه هماهنگی برای شروع مذاکرات صلح بین دولت افغانستان و طالبان با مشارکت چهار کشور افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین در اسلام آباد برگزار شد. اسلام آباد قصد دارد فهرستی از مخالفین و موافقین برگزاری مذاکرات صلح دولت افغانستان و طالبان را منتشر کند. بعد از انتشار این فهرست دو کشور قصد دارند گروههای مخالف را سرکوب نمایند.

علاوه بر این «راحیل شریف» فرمانده ستاد مشترک ارتش پاکستان در سفر چند هفته پیش خود به افغانستان با «عبدالله عبدالله» دیدار کرد و درباره برگزاری جلسه هماهنگی چهار جانبه در اسلام آباد نیز بین طرفین توافق صورت گرفت.