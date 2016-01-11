تيم فوتبال كاسپين قزوين در مقابل تیم هف سمنان به تساوی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های فوتبال دسته دو كشور و در بازی‌های هفته سیزدهم، عصر دوشنبه تیم كاسپین قزوین در بازی خانگی در حالی که با گل آغاز کرد موفق نشد پیروز میدان باشد و در دقیقه ۹۰ بازی برده را با تساوی عوض کرد.

بازی در حالی در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین آغاز شد که تعداد کم تماشاگران بر سردی هوا غلبه کرد و نیمه نخست با اخراج مربیان دو تیم به پایان رسید.

جدال كاسپین رده هفتمی و هف رده ششمی در نیمه دوم هم چندان دلچسب نبود و دو تیم تا پشت محوطه می آمدند و توپ ها از دست می دادند تا اینکه کاپیتان کاسپین در یک ضربه کاشته موفق شد دروازده تیم سمنانی را باز کند.

اما این گل دوامی نداشت و یک دقیقه بعد از گل تیم میزبان و در اشتباه بازیکنان کاسپین، تیم هف بازی را به تساوی کشاند وگل خود را وارد دروازه تیم قزوین کرد.

سرمربی تیم فوتبال کاسپین در دقایق پایانی سه تعویض خود را در خط حمله انجام داد و تعویض طلایی رضایی در دقیقه ۸۸ توانست گلزنی کند اما باز به فاصله یک دقیقه بازیکنان هف موفق شدند بازی را به تساوی بکشانند و امتیاز بین و تیم تقسیم شد.

مجید رضایی سرمربی تیم فوتبال کاسپین قزوین در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص این بازی گفت: می توانستیم پیروز بازی باشیم اما اشتباهات فردی مانع کسب سه امتیاز خانگی شد.

وی افزود: در طول هفته بر روی نقاط ضعف تیم کار کرده بودیم اما با اشتباهات داوری در این بازی خانگی نتوانستیم پیروز شویم.

عبدالهی سرمربی هف سمنان هم در گفتگو با خبرنگار مهر درباره بازی گفت: با برنامه و برای کسب سه امتیاز به قزوین آمده بودیم و در برابر تیم قدرتمند کاسپین یک امتیاز کسب کردیم که نتیجه قابل قبولی است.

وی تصریح کرد: اگر چند گل دیگر هم دریافت می کردیم در این چند هفته در تمرینات برنامه ای داشتیم که گل های خورده را جبران کنیم و در ادامه بازیها تیم هف بهتر خواهد شد.

تیم كاسپین برای این بازی سروش ناصری مدافع تیم پاس همدان را به خدمت گرفته بود و رضا مطلبی از مربیان بومی هم با نظر هیئت‌مدیره برای تقویت کادر فنی تیم فوتبال کاسپین به این تیم ملحق شد تا جای مهابادی را بگیرد.

این هفته هومن افاضلی از مربیان نام آشنای کشور نیز به عنوان مدیر فنی تیم فوتبال کاسپین در کنار زمین حضور داشت.

تیم فوتبال كاسپین با این تساوی خانگی در پایان هفنه سیزدهم با کسب ۲ پیروزی، ۸ تساوی و ۲ شکست با ۱۴ امتیاز در مکان هفتم جدول رده‌بندی گروه خود قرار دارد.

تیم فوتبال کاسپین قزوین در بازی هفته گذشته خود هم در برابر تیم شهدای جویبار در مازندران به‌ تساوی رسیده بود.