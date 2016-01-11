نمایش «نوبت یعنی بعدی» در کرج روی صحنه رفت

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «نوبت یعنی بعدی» کاری از گروه نمایشی «دیدومک» به نویسندگی و کارگردانی مرتضی شاه کرم از استان تهران در بخش اجراهای استانی جشنواره تئاتر فجر، عصر دوشنبه، در سالن استاد داود فتحعلی بیگی کرج روی صحنه رفت.

ماجرای «نوبت یعنی بعدی» داستان پیرزنی را روایت می کند که به دنبال یافتن اهداکننده عضو است تا پسر در بستر بیماری اش سلامتی خود را باز یابد. وی طبقه بالای خانه اش را اجاره می دهد در همین حین مستاجر نیز که قصد عمل جراحی یکی از دخترانش را دارد برای یافتن عضو، پیرزن را همراهی می‌کند.

مرتضی شاه کرم در حاشیه این اجرا در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه دو سال تولید این نمایش زمان برده است، گفت: این اثر پنج بار بازنویسی شده است.

وی در ادامه به اهمیت قصه این نمایش اشاره کرد و گفت: داستان اهدای عضو به بیماران واجد شرایط از اهمیت زیادی برخوردار است.

شاه کرمی در خصوص شیوه اجرایی این نمایش، گفت: مفاهیم ارائه شده در این نمایش در بازیگران خلاصه می شود میزانسن ها با سکون مواجه هستند چرا که به رفت و آمد و میزانسن شلوغ اعتقادی ندارم.

کارگردان نمایش نوبت یعنی بعدی با تاکید بر اینکه امروزه انسان به مکانیک تبدیل شده و آدمی محدودیت ها را در زندگی پذیرفته است، گفت: چنین ویژگی های را در نمایش نوبت یعنی بعدی می توانید ببینید چرا که ما آدم ها محدود هستیم با اینکه در کنار هم دیگر هستیم ولی هر کس در دنیای خودش سیر می کند.

شاه کرمی بازیگران این نمایش را به ترتیب حروف الفبا، پروا آقاجانی، هما پارسایی(پریسان)، علی غابشی، ترانه کوهستانی، مهناز میرزایی و حامد نساج بخارایی معرفی کرد.

وی در پایان سایر عوامل این نمایش را به ترتیب سرپرست و مدیر گروه، ابراهیم گله دارزاده، مدیر تولید، دستیار کارگردان و برنامه ریز، مسعود شامی، مدیر صحنه و اجرا، احمد صمیمی، منشی صحنه، امید جمشید پور، طراح صحنه و پوستر، میلاد خرمن بیز، مرتضی شاه کرم، طراحی نور، مرتضی شاه کرم، مشاور طراحی نور و اجرا، اکبر شجاعی، طراح لباس، پروا آقاجانی، موسیقی، گروه ۲۸family، ساخت و تنظیم، آرمین داوودی، نوازندگان، حامد نجم، فرشید تنها و محسن امیدی، گریم، سعیده آجربندیان، عکس، آرمین‌دخت گندمبخش و مشاور رسانه ای را میترا رضائی اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سی و چهارمین جشنواره استانی تئاتر فجر در ۶ استان، میزبان ۲۲ گروه نمایشی است که آثاری از ۱۳ شهر ایران به این جشنواره اعزام شدند.