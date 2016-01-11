حرف مظلومی باشگاه استقلال را بهم ریخت

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز مظلومی عصر دوشنبه و پس از تمرین آبی پوشان به جمع خبرنگاران آمد و به ارائه توضیحاتی در مورد آخرین وضعیت بازیکنان این تیم و نقل و انتقالات نیم فصل پرداخت.

سرمربی آبی پوشان در بخشی از صحبت هایش عنوان کرد که این تیم در فصل نقل و انتقالات نیم فصل دوم عملکرد موفقی نداشته است. وی این جمله را گفت تا هواداران استقلال بدانند اگر در نیم فصل دوم تیم نتیجه نگرفت ماحصل عملکرد بد مسئولان در فصل نقل و انتقالات بوده است.

انتشار صحبت های مظلومی در رسانه ها باعث دلخوری پندار توفیقی مسئول نقل و انتقالات نیم فصل دوم استقلال شد و او قصد داشت با انجام مصاحبه ای به اظهارات پرویز مظلومی پاسخ بدهد اما مسئولان باشگاه اجازه این کار را ندادند و از او خواستند آرام باشد.

دقایقی بعد از این اتفاق مصاحبه ای از پرویز مظلومی روی سایت باشگاه استقلال قرار گرفت که با حرف های چند ساعت قبل او تفاوت زیادی داشت. او در این گفتگو عنوان کرده است:« همانطور که گفته بودم ما در نقل و انتقالات ابتدای فصل عملکرد خوبی داشتیم و به همین دلیل از آقایان امیری و نظری جویباری تشکر می کنم. همچنین از آقای توفیقی و دیگر مسیولان استقلال هم تشکر می کنم که تلاش زیادی را برای موفقیت استقلال در فصل نقل و انتقالات نیم فصل انجام می دهند.

اگر تا الان شرایط برای حضور بازبکنان مد نظر ما در نیم فصل فراهم نشده به این دلیل است که باشگاه ها بازیکنان مد نظر ما را آزاد نکرده اند وگرنه مسیولان باشگاه تمام تلاش خود را انجام داده‌اند و من از این بابت از آنها متشکرم و مشکلی در این رابطه وجود ندارد. امیدوارم باشگاه هایی که بازیکنان مدنظر ما در آن تیم ها حضور دارند وقتی می بینند یک بازیکن تمایل دارد از جمع آنها جدا شود و به ما بپیوندد، شرایط را فراهم کنند تا آن بازیکن به استقلال بیاید.

من بار دیگر لازم می بینم که تاکید کنم گلایه و انتقادی از مسیولان نقل و انتقالات و آقای توفیقی ندارم چون آنها همه تلاش خود را انجام می دهند و صحبت من به باشگاه هایی است که بازیکنان مد نظر ما در آن تیمها حضور دارند و امیدوارم همکاری لازم را با ما داشته باشند. من امیدوارم که از صحبت های من سوبرداشتی نسبت به باشگاه استقلال و مسیولانش ایجاد نشود چراکه منظور من به آنها نبود و من معتقدم مسیولان باشگاه همه تلاش خود را برای موفقیت استقلال انجام می دهند.»