مرتضی عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص اظهار داشت: کانون بسیج حقوقدانان سپاه ناحیه اهر به‌عنوان سومین کانون مستقل بعد از شهرهای تبریز و مراغه و با حضور رئیس دادگستری، دادستان، فرمانده سپاه ناحیه اهر، بهروز عزیزی مسئول کانون بسیج حقوقدانان سپاه عاشورا و تنی چند از مسئولان محلی در شهرستان اهر آغاز به کار کرده است.

وی ایجاد کانون بسیج حقوقدانان در شهرستان اهر را ضروری دانست و گفت: نیروی مقاومت بسیج مأموریت دارد در جاهایی که خلاء وجود دارد و کسی رغبت انجام وظایف را ندارد حاضر و از ارزش‌های انقلاب اسلامی پاسداری کند.

عبدی ادامه داد: نظر به تعداد کثیر پرونده‌های حقوقی در محاکم که اکثراً ناشی از جهل به قانون و ناآگاهی از اطلاعات حقوقی شهروندان است، سازمان بسیج حقوقدانان مأموریت افزایش دانش حقوقی به ویژه حقوق شهروندی و حقوق بشر اسلامی را بر عهده داشته و توسعه و بهبود رعایت حقوق بشر را در سرلوحه مأموریت‌های خود قرار داده است.

مسئول کانون بسیج حقوقدانان سپاه ناحیه اهر از امضای تفاهم‌نامه مابین این کانون و کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان اهر خبر داد و گفت: طبق تفاهم‌نامه امضاشده، وکلای شهرستان اهر با حضور در کمیته امام خمینی (ره) اقدام به ارائه خدمات قضایی در تمام زمینه‌های حقوقی به‌صورت رایگان خواهند کرد.

عبدی برگزاری کارگاه‌های آموزشی تخصصی ویژه اعضاء (قضات، سردفتران، وکلا و کارشناسان حقوق) جلسات و سخنرانی‌های عمومی با موضوع حقوق شهروندی علی‌الخصوص حقوق خانواده جهت همیاری در کاهش آمار فراوان طلاق شهرستان را در اولویت‌های سازمان و کانون بسیج حقوقدانان با همکاری حجت‌الاسلام نظری رئیس دادگستری و یعقوب شهباز پور دادستان شهرستان و نهادهای اداری عنوان کرد.