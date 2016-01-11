مرکل برای شرکت در مجمع جهانی اقتصاد به «داووس» در سوئیس نمی رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، یک منبع آگاه در سرویس مطبوعاتی دولت آلمان از عدم سفر صدر اعظم این کشور به «داووس» سوئیس خبر داد.

این منبع آگاه در سرویس مطبوعاتی دولت آلمان در این باره به خبرگزاری ریانووستی روسیه اعلام کرد: «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان سفری به داووس سوئیس برای شرکت در مجمع جهانی اقتصاد نخواهد داشت.

وی در ادامه تأکید کرد: صدر اعظم آلمان برنامه ای برای سفر به سوئیس جهت شرکت در مجمع جهانی اقتصاد نداشته است که اکنون بخواهد آن را لغو کند.

پیشتر فایننشال تایمز از لغو سفر «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان به سوئیس خبر داده بود.

برخی خبرها علت لغو سفر مرکل به داووس را حوادث اخیر در «کلن» آلمان اعلام می کنند.

لازم به ذکر است، به روایت پلیس، در شب سال نو میلادی سال ۲۰۱۶، جمعیتی ۱۰۰۰ نفره از مردانی که گمان می رود عرب یا آفریقایی تبار بوده اند در دسته های جداگانه و با استفاده از شلوغی خیابان موجب آزار و اذیت ۹۰ زن در شهر کلنِ آلمان شدند.

بازتاب این خبر واکنش شدید احزاب مهاجر ستیزی را به دنبال داشته که مخالف سیاست درهای باز آلمان در پذیرش آوارگان خاورمیانه هستند.

در این میان، پلیس شهر کلن هم به دلیل بی کفایتی در تامین امنیت شهروندان در مقام اتهام قرار گرفته تا جایی که رئیس پلیس این شهر از سمت خود تعلیق شده بود.

مرکل در واکنش به این حادثه گفته بود: فکر می کنم نشانه هایی مبنی بر ضرورت ایجاد تغییرات وجود دارد و وزرای کشور و دادگستری در حال بررسی گزینه های موجود هستند.

مطابق با قوانین فعلی آلمان، یک مهاجر تنها در صورتی اخراج می شود که به دلیل ارتکاب جرم دستکم به سه سال حبس محکوم شود، اما انتظار می رود که حزب دموکرات مسیحی حاکم بر آلمان در تغییرات پیشنهادی خود دوران حبس کوتاهتری را معیار صدور حکم اخراج از کشور قرار دهد.