حمله انتحاری در شرق بغداد/وقوع انفجار در «بغداد الجدیده»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، افراد مسلح با حمله به منطقه «بغداد الجدیده» در شرق پایتخت عراق شماری از شهروندان عراقی را گروگان گرفتند.

بر اساس این گزارش، همزمان با حادثه گروگان گیری، یک خودروی بمب گذاری شده در منطقه «بغداد الجدیده» منفجر شد.

منابع رسانه ای اعلام کردند که به دنبال این انفجار پنج نفر کشته و ۱۹ نفر دیگر به شدت زخمی شدند.

منابع رسانه ای همچنین از کشته شدن یکی از مدیران سازمان اطلاعات عراق در این انفجار خبر دادند.

به دنبال این انفجار تمامی ورودی های منتهی به بغداد توسط نیروهای امنیتی بسته شد.

این در حالی است است که منابع وابسته به وزارت کشور عراق از کنترل اوضاع و کشته شدن تروریست ها خبر می دهند.

به گفته این منابع به اجساد تروریست های کشته شده در نزدیکی مرکز تجاری در منطقه بغداد الجدیده درشرق پایتخت اشاره کردند.

سرلشکر ستاد عبدالامیر الشمری فرمانده عملیات بغداد نیز به مکان درگیری ها وارد شده است.

الشمری درباره حوادث شرق بغداد گفت: عوامل انتحاری قصد ورود به یکی از مراکز تجاری در منطقه بغداد الجدیده را پس از منفجر کردن یک خودرو بمبگذاری شده داشتند که نیروهای امنیتی مانع ورود آنها به این مرکز شدند.

وی افزود: یکی از عوامل انتحاری مسلسل به دست داشت و اقدام به تیراندازی ایذایی و انفجار خودرو بمبگذاری شده که در یکی از کوچه ها پارک شده بود، کرد.نیروهای امنیتی موفق به کشتن این عامل انتحاری شدند.در همین حال یک عامل انتحاری دیگر خود را محل منفجر کرد.

الشمری تاکید کرد: آمار کشته شدگان 5 و زخمی شدگان 13 نفر است.اوضاع تحت کنترل است.