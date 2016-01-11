متین به شهرداری ارومیه رسید/شاگردان ترکاشوند بدنبال خلق شگفتی

به گزارش خبرنگار مهر، هفته شانزدهم لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور در حالی روز چهارشنبه در شهرهای مختلف پیگیری می شود که در یکی از مهم ترین دیدارهای این هفته، تیم های متین صالحین ورامین و شهرداری ارومیه به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

تیم متین صالحین ورامین در حالی در هفته شانزدهم در سالن شهید گلعباسی این شهرستان میزبان شهرداری ارومیه است که در نیم فصل اول لیگ برتر، لقب غول کش لیگ را به خود اختصاص داد و توانست تیم های شهرداری ارومیه، بانک سرمایه و کاله را شکست داده و مقابل پیکان تهران نیز نمایش خوبی را از خود نشان دهد.

متین صالحین ورامین در هفته پانزدهم لیگ برتر والیبال، توانست تیم جواهری گنبد را سه بر صفر شکست داده و سه امتیاز ارزشمند به اندوخته های خود اضافه کند.

شاگردان محمد ترکاشوند در متین صالحین ورامین، تا پایان هفته پانزدهم لیگ برتر والیبال با کسب ۲۸ امتیاز، در رده چهارم جدول رده بندی قرار داشته و تلاش دارد تا این جایگاه را در مرحله مقدماتی حفظ کند.

متین صالحین ورامین در دیدار رفت مقابل شهرداری ارومیه توانست دست به یک شگفتی بزرگ بزند و با نتیجه سه بر دو به پیروزی برسد و تلاش دارد تا در دیدار برگشت و مقابل چشمان هزاران هواداران ورامینی، این موفقیت را بار دیگر به اثبات برساند.

تیم های پیکان تهران و بانک سرمایه تیم هایی هستند که از شکست شهرداری ارومیه در ورامین خوشحال خواهند شد، سه امتیازی که می تواند جایگاه متین صالحین ورامین را در رده چهارم، مستحکم تر از گذشته کند.

احسن الله شیرکوند بازیکن مطرح تیم متین صالحین ورامین و رییس هیئت والیبال این شهرستان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم متین صالحین ورامین در هفته شانزدهم لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور به مصاف تیم شهرداری ارومیه می رود.

وی افزود: تیم شهرداری ارومیه سرمایه گذاری خوبی را در این فصل از رقابت های لیگ برتر کرده و یکی از مدعیان کسب عنوان قهرمانی است.

شیرکوند ادامه داد: خوشبختانه تیم متین صالحین ورامین در این فصل از رقابت های لیگ برتر، نمایش خوبی را از خود نشان داده و تاکنون نیز در میان چهار تیم برتر مسابقات قرار داشته است.

وی با اشاره به پیروزی متین صالحین بر شهرداری ارومیه در دور رفت لیگ برتر والیبال، اضافه کرد: تیم متین صالحین ورامین در دور رفت لیگ برتر والیبال، توانست در ارومیه، تیم شهرداری را شکست دهد که نتیجه بسیار خوبی بود.

ملی پوش سابق تیم ملی ایران عنوان کرد: تلاش بازیکنان متین صالحین ورامین آن است که در دیدار برگشت و مقابل چشمان هواداران ورامینی، نمایش خوبی را از خود نشان داده و با دست پر از میدان خارج شود.

شیرکوند ادامه داد: قطعا هواداران ورامینی در این مسابقه نیز با حضور در سالن، نقش مهمی را در ایجاد انگیزه برای بازیکنان متین ایفا خواهند کرد.