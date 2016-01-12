جزئیات آمار تسهیلات به شرکتهای دانش بنیان/ زیست فناوری در صدر

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد سلطانی در نشستی در خبرگزاری مهر، در خصوص آخرین آمار ارائه شده برای تایید صلاحیت شرکت های دانش بنیان با بیان اینکه این آمار به صورت هفتگی در حال تغییر است، گفت: همچنان تعداد شرکت های دانش بنیان در حال افزایش هستند.

وی با اشاره به تعداد شرکت ها که در جلسه کارگروه دانش بنیان با حضور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد، افزود: در حال حاضر ۲ هزارو پنجاه شرکت دانش بنیان مورد تایید صندوق نوآوری و شکوفایی قرار گرفته اند.

سلطانی گفت: از این تعداد، ۶۱ درصد مربوط به شرکت های دانش بنیان نوپا، ۳۴ درصد شرکت های تولیدی و ۵ درصد شرکت های صنعتی دارای فعالیت دانش بنیان می شود.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان اینکه از ابتدای تشکیل این صندوق ۶۸۴ شرکت دانش بنیان وام گرفته اند، اظهار داشت: ۹۸ شرکت در حوزه فناوری زیستی ، ۹۴ شرکت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزاری کامپیوتری، ۱۲۵ شرکت در حوزه الکترونیک و کنترل، ۱۱۲شرکت در حوزه تجهیزات پیشرفته ساخت، تولید و آزمایشگاه از صندوق وام دریافت کرده اند.

وی ادامه داد: همچنین ۹۳ شرکت در حوزه محصولات پیشرفته و سایر بخش ها، ۶۴ شرکت فعال در حوزه داروهای پیشرفته و مهندسی پزشکی،۴۶ شرکت در حوزه مواد پیشرفته، ۱۷ شرکت در حوزه هوافضا، ۱۶ شرکت در حوزه فناوری نانو،۱۳ شرکت در حوزه اپتیک و فتونیک و ۶ شرکت در حوزه انرژی های نو موفق به اخذ وام از صندوق نوآوری و شکوفایی شده اند.

سلطانی عنوان کرد: می توان گفت که جمعا این شرکت ها ۳۰۰ و ۴۷ و نیم میلیارد تومان از سوی صندوق نوآوری وشکوفایی وام گرفته اند.

وی با تاکید بر اینکه تک تک این شرکت ها راه افتاده اند و اکنون در حال فعالیت هستند، اظهار داشت: در حال حاضر زمان زیادی از ارائه وام به این شرکت ها نگذشته است و هنوز زمان بازپرداخت آنها به صندوق نرسیده است.

وی تاکید داشت: اکنون یک نهضتی در دارو ها و مهندسی پزشکی راه افتاده که حمایت های صندوق نوآوری و شکوفایی باعث ایجاد این حرکت ها شده است.

وی گفت: مراکز رشد، شتابدهنده ها و استارتاپ ویکند ها، مجموعا ابزاری هستند که شرکت های نوپا را پیش می برند که در این فضا لازم است با برنامه هایی خاص، شرکت های دانش بنیان نو پا را جلو ببریم.

وی درخصوص شرکت های دانش بنیان نوپا اظهار داشت: این شرکت ها در پارک های علمی وفناوری و مراکز رشد شکل می گیرند و باید روی طرح های این شرکت ها سرمایه گذاری خطر پذیر انجام گیرد.

به گفته وی، اگر این شرکت های نوپا موفق باشند سودآوری بالایی خواهند داشت.