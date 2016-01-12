خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: لیگ برتر فوتبال ایران در حالی وارد نیم فصل دوم خود شده است که بی تابی البرز برای میزبانی از این رویداد مهم فوتبال کشور ادامه دارد و علیرغم همه تلاش ها راه آهن هنوز به ایستگاه کرج نرسیده است. این عدم حضور را باشگاهی برای البرزی ها رقم زد که در سال های اخیر ممتازترین خدمات را می گرفت و یکی از میزبانی های کم حاشیه لیگ برتر را در استان نوپای البرز داشت.

سایپایی ها اواخر فصل گذشته به یک باره دلشان هوای پایتخت کرد و در یک بازگشت رو به عقب گفتند برمی گردیم به تهران و در نهایت هم این اتفاق افتاد تا البرز را از دایره میزبانان لیگ برتر فوتبال خارج کنند.

به حد کفایت در گذشته به ابعاد مختلف این متارکه و دلایل رخ دادن آن از سوی رسانه های مختلف محلی و استانی پرداخته شده است.

آنچه در این گزارش تحلیلی به آن می پردازیم و مورد واکاوی قرار می دهیم فرایند جایگزینی این خلاء بود که در نهایت آن هم به سرانجام نرسید و تیر آنهایی که به دنبال موج سواری بر روی این ماجرا بودند به خطا رفت درست در روزهایی که سایپایی ها ساز جدایی سردادند و عزم رفتن داشتند مسئولان استانی اعم از مدیرکل ورزش استان و نمایندگان این استان در مجلس از داشتن جایگزین های مناسب به جای نارنجی پوشان سخن می گفتند.

آنها در اظهار نظرهای تامل برانگیز این گونه به اهالی ورزش و فوتبال دوستان القاء می کردند که رفتن سایپا آخرالزمان نیست و خیلی از باشگاه های مختلف کشور برای حضور در البرز و بهره مندی از امکانات این استان لحظه شماری می کنند.

این موج پس از چند روز و با واگذاری باشگاه راه آهن به مالکان جدید و معرفی هیئت مدیره نام آشنای این باشگاه مسیری مشخص تر گرفت و همگان معتقد بودند آن باشگاهی که مسئولان استانی دم از آمدنش می زنند و به عنوان جایگزین سایپا نام می برند قطع به یقین راه آهن خواهد بود.

از یک سو بخشی از واحدهای تولیدی مالک جدید لوکوموتیورانان در استان البرزواقع شده بود و از دیگر سو با انتخاب دو البرزی به عنوان اعضای هیئت مدیره همگان بستر را بیش از پیش برای تحقق این وعده مناسب و مهیا می دانستند.

کم کم اظهار نظرها شکل رسمی تری پیدا کرد و با ارسال نامه درخواست باشگاه راه آهن به استاندار البرز موضوع وارد فاز جدی تری شد.

راه آهنی ها در این درخواست خواهان اخذ امکانات سخت افزاری به مانند زمین برای احداث باشگاه، کمپ های تمرینی، آکادمی و ورزشگاه برای برگزاری مسابقات شده بودند.

شورای عالی ورزش استان البرز نیز به سرعت تشکیل جلسه داد و با تصویب موافقت حضور راه آهن در البرز ساز و کار اجرایی این انتقال را به مدیرکل ورزش و جوانان استان واگذار کرد.

ساده اندیشی در خصوص البرزی شدن راه آهن

رضا گل محمدی، مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز و همکارانش خیلی زود دست به کار شدند و با دعوت از رحیمی مدیرعامل باشگاه زمینه برگزاری جلسات کارشناسی را فراهم کردند اما از همان روز اول به نظر می رسید موضوع انتقال راه آهن به این سادگی ها رقم نخواهد خورد.

در آن مقطع زمانی برخی از اعضای هیئت مدیره به یکباره و تنها پس از دوماه از دریافت حکم خود استعفا دادند و به دنبال آن رحیمی نیز ساز جدایی کوک کرد تا خیلی ها متوجه شوند فرایند انتقال راه آهن به البرز تصمیمی جمعی در باشگاه راه آهن نبوده است و با نظر جریانی اقلیت شکل گرفته است.

راه آهنی ها اعلام کردند برای حضور در البرز خواسته هایی دارند و البرزی ها نیز پاسخ آنها را به شکل مکتوب دادند اما از آن روز به بعد دیگر سیگنالی از سوی مدیریت جدید باشگاه راه آهن و برخی از اعضای نام آشنای هیئت مدیره به گوش نرسید و از این سو البرزی ها هم دیگر رغبتی برای اظهار نظر در این خصوص ندارند تا کم کم بپذیریم طرح پیدا کردن جایگزین برای سایپا شکست خورده است.

نکته جالب توجه در این خصوص خبری شدن مذاکره مدیران باشگاه راه آهن با مسئولان استان قزوین بود که بهت و تعجب خیلی ها را به دنبال داشت و موید این مطلب بود که مسئولان باشگاه راه آهن در حال بررسی شیرین ترین پیشنهاد ممکن از استان ها هستند و خیلی در قید و بند حضور در استانی مشخص به مانند البرز نیستند.

تصمیم نهایی در خصوص آمدن به البرز با راه آهنی هاست

مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز در خصوص حضور باشگاه راه آهن و سرنوشت انتقالش به البرز به خبرنگار مهر گفت: شرایط خود را به شکل شفاف به باشگاه راه آهن اعلام کرده ایم و تصمیم نهایی برای حضور در البرز را در نهایت آنها می گیرند.

رضا گل محمدی افزود: پیشنهاد باشگاه راه آهن برای حضور در البرز و آنچه می توانیم در اختیار این باشگاه قرار دهیم را بررسی و به شکل مکتوب اعلام کردیم و آنها هستند که باید با پاسخ دادن به این نامه فرایند مذاکره را کامل کنند.

وی ادامه داد: ما آمادگی خود را برای در اختیار قرار دادن زیرساخت های ورزشی لازم اعم از ورزشگاه و دیگر خدماتی که می توانیم ارائه کنیم را مشخص کردیم و در انتظار پاسخ دوستان در باشگاه راه آهن هستیم.

گل محمدی با تاکید بر اینکه توپ در زمین باشگاه راه آهن است، گفت: پیشنهاد انتقال به البرز از سوی آنها بود و در نهایت آنها این اختیار را دارند که هر تصمیمی که منافع باشگاه راه آهن را تامین می کند اتخاذ کنند.

وی در پایان افزود: استان البرز ظرفیت های بالایی در حوزه برگزاری مسابقات و میزبانی ها دارد و باشگاه راه آهن می تواند در قالب یک برنامه مدون ثمرات زیادی را از حضور در البرز داشته باشد.

البرزی شدن راه آهن را فراتر از یک انتقال ببینید

نائب رییس هیئت فوتبال استان البرز هم در گفتگو با مهر به ابعاد جالبی از این ارتباط اشاره می کند و معتقد است باید موضوع انتقال راه آهن را فراتر از انتقال یک باشگاه از استانی به استان دیگر دید.

بهروز یمینی اظهار کرد: راه آهن در مالکیت بخش خصوصی است و آنها با هزینه سنگین در عرصه ورزش کشور حاضر شده اند.

وی افزود: مدیران این باشگاه به طور حتم در فرایند انتقال تیم خود به البرز و یا هر استان دیگری منافع اقتصادی را هم مدنظر دارند و علاقمندند باشگاه به شکل همه جانبه در استان مبداء مورد حمایت قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه تصمیم نهایی برای انتقال باشگاه راه آهن به البرز و یا هر استان دیگر مستلزم تامین این منافع است، گفت: مدیران راه آهن مقطعی با البرزی ها مذاکره کردند و پس از آن به سراغ قزوینی ها هم رفتند و این رایزنی ها به خوبی رویکرد مسئولان این باشگاه را که منطقی هم به نظر می رسد نشان می دهد.

وی با خودداری از هرگونه پیش بینی آینده، گفت: عدم مشارکت البرز در لیگ برتر فوتبال کشور پس از چندین سال برای این استان خوشایند نیست و ابراز تمایل مسئولان استانی برای پیدا کردن جایگزین برای سایپا امری طبیعی است با این حال انتقال یک باشگاه به استانی دیگر مستلزم فراهم بودن برخی بسترها است و باید با دقت نظر بالا و در نظر گرفتن همه جوانب رقم بخورد.

سکوت این روزهای مسئولان استان البرز و عدم اظهارنظر مسئولان باشگاه راه آهن نشان می دهد فرایند انتقال باشگاه به این استان را باید تا حد بسیاری منتفی دانست و یا به تعبیری دیگر پیشنهاد ارائه شده از سوی البرز آنچنان دندان گیر نبوده که راه آهنی ها را مجاب به ادامه مذاکرات و اجرایی کردن انتقال شان به البرز کند.

به گزارش خبرنگار مهر، گویا واقعیت آن است که بخش خصوصی وقتی وارد ورزش می شود به دنبال تامین منافع اقتصادی خود است و راه آهنی ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

آنها مشکلی با انتقال به هیچ شهری ندارند و این روزها تنها در حال بررسی بهترین گزینه پیشنهادی هستند. اگر البرزی ها بهترین و بالاترین پیشنهاد را بدهند برای آمدن به این استان دوباره مصمم می شوند وگرنه گزینه های روی میز دیگری هم به طور حتم برای آنها وجود دارد.

راه آهن این روزها با یدک کشیدن نام پایتخت و در شهر قدس به میدان می رود. میزبانی خوبی هم از حریفان خود در این شهر غرب استان تهران دارد اما آنها برای دریافت بهترین و اعلاء ترین پیشنهاد همیشه آماده اند و حاضر به یراق.

البرزی ها اگر به دنبال داشتن تیم لیگ برتری هستند باید پیشنهاد بهتری بدهند و مرتکب کج سلیقگی های گذشته نشوند، کاری که در این استان در قبال سایپا نکرد و آنها را برای همیشه از دست داد.

گزارش: مجتبی علی مردانی