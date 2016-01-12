کلیات طرح ایجاد شعب مدارس علمیه خواهران تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام رسول ابراهیمیان گفت: کلیات طرح شعب مدارس علمیه خواهران که از سوی معاونت ارتباطات و امور حوزه‌های حوزه‌های علمیه خواهران مطرح شده بود، مورد تأیید قرار گرفت.

وی اظهار کرد: براساس این طرح که هنوز آیین‌نامه آن به تصویب نرسیده، مدارسی که در ارزیابی عملکرد از سوی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران موفق شناخته شوند، می‌توانند در شهرهای نزدیک‌تر به خود که از حد نصاب جمعیتی لازم برای تأسیس مدرسه برخوردار نیستند، شعبه ایجاد کنند. همچنین در کلان شهرهایی مانند تهران، مدارسی که از فضای لازم برخوردار نباشند، در صورت موفقیت می‌توانند کلاس‌هایی در خارج مدرسه برگزار کنند.

معاون ارتباطات و امور حوزه‌های حوزه‌های علمیه خواهران کشور تصریح کرد: هدف طرح این است که خواهران مشتاق حوزه‌ که به علت عدم دسترسی یا فقدان فضای لازم از تحصیلات حوزوی محروم هستند با تأسیس شعبه از این نعمت برخوردار شوند.