هدف متین قرار گرفتن در میان چهار تیم اول است/آخرین وضعیت مصدومان

مجید بذرافشان در گفت و گو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به دیدار حساس نماینده والیبال ورامین با شهرداری ارومیه اظهار داشت: دیدار با شهرداری ارومیه از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است.

وی با اشاره به جایگاه تیم شهرداری ارومیه در جدول رده بندی مسابقات افزود: تیم شهرداری ارومیه با امتیازاتی که از دیدارهای گذشته خود کسب کرده، دارای حاشیه امنی است.

رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان ورامین ادامه داد: هدف تیم متین صالحین ورامین قرار گرفتن در میان چهار تیم برتر است تا در مرحله پلی آف، شرائط بهتری نصیب نماینده والیبال ورامین شود، به همین خاطر به کسب سه امتیاز دیدار با شهرداری ارومیه نیاز داریم.

بذرافشان با اشاره به پیروزی این تیم در دور رفت لیگ برتر والیبال اضافه کرد: تیم متین صالحین در دور رفت لیگ برتر، توانست تیم شهرداری ارومیه را شکست دهد و به همین خاطر بازیکنان تیم، از روحیه بالایی برای رسیدن به موفقیت دوباره برخوردار هستند.

وی با اشاره به دارا بودن تیم متین صالحین ورامین از امتیاز میزبانی، گفت: با حضور و حمایت تماشاگران ورامینی، تلاش داریم تا سه امتیاز دیدار با شهرداری ارومیه را کسب کنیم.

مدیر عامل تیم متین صالحین ورامین در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که آخرین وضعیت مصدومان تیم چگونه است، گفت: پرویز پزشکی برای مشخص شدن وضعیتش، ام آر آی داد و امروز پزشک، نتیجه نهایی را برای حضور یا عدم حضور این بازیکن در دیدار با شهرداری ارومیه خواهد داد.

وی در خاتمه تأکید کرد: رحمان داودی نیز پس از یک هفته استراحت، تمرینات سختی را پشت سر گذاشته و اگر مصدومیت پزشکی برطرف شود، مصدومی برای دیدار با شهرداری ارومیه نخواهیم داشت.