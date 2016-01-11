به گزارش خبرنگار مهر، صادق سروری عصر دوشنبه در مراسم تجلیل از باشگاه‌های ورزشی برتر اردبیل تصریح کرد: متأسفانه تبلیغات عوام فریبانه موجب می‌شود برخی جوانان به سمت مصرف مواد مخدر بروند.

وی افزود: در آرایشگاه‌های زنان عنوان می‌شود که شیشه می‌تواند موجب زیبایی، تناسب‌اندام و لاغری شود و لازم است حتی اگر یک آرایشگاه اقدام به این تبلیغ منفی می‌کند با آن مقابله شود.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تأکید کرد: توصیه ما تشکیل انجمن‌های مبارزه با مواد مخدر و اطلاع‌رسانی درست و شفاف‌سازی از عواقب مصرف این مواد است.

سروری با تأکید به اینکه مواد مخدر بزرگ‌ترین بحران اجتماعی در کشور است، متذکر شد: به لحاظ طبقه‌بندی مصرف مواد مخدر و اعتیاد بزرگ‌ترین تهدید به‌حساب می‌آید.

وی شکل‌گیری انجمن‌های مبارزه با مواد مخدر را گام مؤثری برای مقابله با اعتیاد دانست و تأکید کرد: ازجمله گروه‌های مرجع تأثیرگذار ورزشکاران هستند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان با ابراز نگرانی از تبلیغات غلط مصرف مواد مخدر در باشگاه‌های ورزشی افزود: باعث تأسف است که در برخی باشگاه‌ها و در بین برخی ورزشکاران این مواد مصرف می‌شود.

سروری تصریح کرد: تبلیغات غلط ای جمله اینکه این داروها اعتیادآور نیستند، فرد را دچار خودفریبی می‌کند درحالی‌که برخی مواد تنها با یک‌بارمصرف اعتیاد به دنبال دارند.

وی با اشاره به تبلیغاتی ازجمله اینکه دارو در فرد جوان و قوی تأثیر منفی ندارد یا یک‌بار مصرف اعتیاد ندارد و یا مصرف تفننی اعتیادآور نیست هیچ‌یک صحت ندارد.

به گفته دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اظهاراتی ازجمله اینکه حشیش، شیشه، ترامادول و ریتالین اعتیاد ندارد و بیشتر نشاط‌آور است صحیح نیست و شاید در وهله اول این‌طور به نظر برسد اما در ادامه فرد را گرفتار اعتیاد می‌کند.

سروری درعین‌حال به تبلیغاتی در خصوص درمانی بودن داروهایی مانند تریاک و ... برای فشارخون، قند خون و استخوان‌درد و معده درد اشاره کرد و افزود: این تبلیغات همه جهت فریب جوانان است و باید در باشگاه‌ها از انجام آن ممانعت شود.

وی همچنین خواستار طرح برنامه نامزدها برای موضوع اعتیاد در استان شد و تأکید کرد: لازم است نامزدها به موضوع اعتیاد اشاره کنند و برنامه‌های خود برای مبارزه با مصرف مواد مخدر را بیان کنند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان با اشاره به برخی قوانین مبهم و سخت در موضوع مبارزه با مواد مخدر تأکید کرد: لازم است نامزدها اعلام کنند که اگر رای بیاورند برای مبارزه با اعتیاد چه خواهند کرد.