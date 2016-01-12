اجرای طرح استعدادیابی بیلیارد میان دانش آموز ان دختر البرز

علی کربلایی در گفتگو با مهر، اظهارکرد: این طرح با حضور ۳۲ نونهال در رده سنی ۱۱ تا ۱۳ سال و به میزبانی سالن بیلیارد مجموعه ورزشی انقلاب اسلامی کرج به انجام رسید.

وی افزود: این طرح استعدادیابی با نظارت برخی از مدرسان این ورزش و اساتید مجرب دانشگاه به انجام رسید و توسط بخش بانوان هیئت استان مدیریت می شود.

کربلایی با اشاره به توجه ویژه این هیئت به امر استعدادیابی و پشتوانه سازی گفت: خوشبختانه این مهم به شکل جدی در دستور کار هیئت بولینگ و بیلیارد استان قرار دارد و مرحله نخست آن هم از نونهالان دختر آغاز شده است.

وی با تاکید بر لزوم حمایت از استعدادهای ورزشی گفت: کسانی که در خلال اجرای این طرح توسط مربیان و کارشناسان به عنوان استعداد شناخته شوند مورد حمایت هیئت خواهند بود و تمام تلاش مان را می کنیم که از این نسل قهرمانان را برای آینده ورزش کشور و استان پرورش دهیم.

کربلایی رشد و پیشرفت ورزش کشور را در گرو امر استعدادیابی دانست و افزود: بدون شک مهم ترین مسئله برای رشد و توسعه ورزش کشور توجه به چهره های مستعد و اجرای صحیح و علمی طرح استعدادیابی است و خوشحالم که این هیئت ورزشی در رشته بیلیارد موفق به اجرایی کردن آن شده است.

وی در پایان افزود: استان البرز یکی از مراکز فعال کشور در ورزش بیلیارد محسوب می شود و با داشتن چندین ملی پوش از استان های پیشرو کشور است لذا ناگزیریم برای حفظ جایگاه خود در کشور به سمت پشتوانه سازی و جذب استعدادها حرکت کنیم.