پیشروی ارتش در حومه لاذقیه/تسلط بر روستای «سلمی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه، نظامیان ارتش سوریه همچنان به پیشروی های خود در حومه استان لاذقیه ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، در ادامه این پیشروی ها، ارتش سوریه موفق شد کنترل کامل روستای «سلمی» را در دست بگیرد.

از سوی دیگر، جنگنده های ارتش سوریه مواضع تکفیریها در حومه استان حلب را بمباران کردند که به دنبال آن شماری از تکفیریها به هلاکت رسیدند.

در همین حال، حملات توپخانه ای ارتش به مواضع تروریست های جبهه النصره در حومه استان درعا همچنان ادامه دارد.

این تحولات در حالی است که امروز چند محموله از کمک های بشر دوستانه وارد شهرک های شیعه نشین کفریا و الفوعه در نزدیکی استان ادلب شد.