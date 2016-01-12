خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: شهرستان ورامین همواره به‌عنوان قطب تولید محصولات کشاورزی در حوزه‌های مختلف در استان تهران به شمار آمده و نقش مهمی را در تأمین مایحتاج مردم این استان ایفا کرده است.

بخش اعظمی از نیاز مردم استان تهران در حوزه غلات نظیر گندم و جو، صیفی‌جات و میوه‌های فصلی حاصل دسترنج کشاورزان ورامینی بوده است.

مقابله با آفات گیاهان یکی از دغدغه‌های جدی کشاورزان

بر اساس آمارها، بیش از ۸۰ هزار هکتار اراضی قابل‌کشت در شهرستان ورامین وجود دارد که به دلیل مشکلات گوناگون به‌ویژه کمبود منابع آبی، کم‌تر از نیمی از این ظرفیت در بخش کشاورزی به کار گرفته‌شده است.

یکی از موضوعاتی که همواره دغدغه جدی کشاورزان ورامینی بوده، مقابله با آفات گیاهان است و هرازگاهی شاهد هستیم که به دلیل عدم رعایت برخی اصول و یا حوادث و بلایای طبیعی، حاصل دسترنج کشاورزان از بین می‌رود.

سعید تاجیک یکی از فعالان حوزه کشاورزی شهرستان ورامین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که همواره باید موردتوجه کشاورزان در همه مراحل کشاورزی قرار بگیرد، حفظ و حراست از محصولات کشت‌شده است.

وی افزود: یک کشاورز، باید از زمان تهیه بذر تا زمان برداشت محصول، اقدامات لازم را برای مصون ماندن حاصل دسترنج خود از آفات مختلف انجام دهد.

تاجیک ادامه داد: متأسفانه گاهی مشاهده می‌شود که برخی کشاورزان به علت عدم آشنایی کافی و عدم مراقبت لازم از محصولات خود، با خسارت‌های سنگینی مواجه می‌شوند، درحالی‌که در سایه رعایت برخی نکات، می‌توان از این خطرات دور ماند.

وی اضافه کرد: خوشبختانه طی سال‌های اخیر اقدامات خوبی از سوی جهاد کشاورزی انجام‌گرفته و زمین‌های زیادی در برابر انواع آفات سم‌زدایی شده‌اند و باید با آموزش کافی و فرهنگ‌سازی لازم، این اقدامات گسترش پیدا کند.

آغاز طرح ضدعفونی بذر گیاهان در ورامین

محمدحسین تاجیک مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ورامین نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جهاد کشاورزی شهرستان ورامین با توجه به اهمیت حفظ و حراست از محصولات کشاورزی شهرستان، طرح ضدعفونی بذر گیاهان را در این شهرستان کلید زد.

وی افزود: خوشبختانه این طرح در بخشی از اراضی قابل‌کشت شهرستان ورامین به مرحله اجرا درآمده است و قطعاً در کیفیت محصولات تأثیرگذار خواهد بود.

سم قارچ‌کش به جنگ آفات گندم و جو رفت

تاجیک ادامه داد: بذر گندم و جو یکی از بخش‌هایی بود که در این طرح موردتوجه قرار گرفت و با حمایت‌ها و تلاش‌های صورت گرفته، بیش از دو هزار و ۴۳۰ کیلوگرم سم قارچ‌کش برای مقابله با آفات بذر گندم و جو مورداستفاده قرار گرفت.

وی با اشاره به این نکته که شهرستان ورامین یکی از قطب‌های تولید گندم و جو در استان تهران بوده و ضرورت حفاظت از محصولات آن بسیار ضروری است، اضافه کرد: در این طرح، یک هزار و ۳۰۶ تن بذر گندم و جو در شهرستان ورامین ضدعفونی شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ورامین یادآور شد: همچنین یکی از آفاتی که محصولات کشاورزی ورامین را تهدید می‌کرد، موش صحرایی بود و به همین خاطر سم فسفر دوزنگ برای مقابله با موش‌های صحرایی تهیه شد.

وی با اشاره به آفت زدایی ۷۸۵ هکتار از اراضی ورامین در برابر موش صحرایی، ادامه داد: ۱۷۵ کیلوگرم از این سم، بیش از ۷۸۵ هکتار از اراضی شهرستان ورامین را آفت زدایی کرد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ورامین عنوان کرد: مقابله با آفات به‌منظور حمایت از کشاورزان، یکی از برنامه‌های جهاد کشاورزی است که با جدیت از سوی فعالان این حوزه دنبال می‌شود و امیدواریم با اقدامات انجام‌شده، زمینه کشت و برداشت محصولات باکیفیتی را از مزارع شهرستان ورامین شاهد باشیم.

تاجیک متذکر شد: جهاد کشاورزی شهرستان ورامین آمادگی همکاری و مقابله با آفات مختلف را دارد و در حد توان و ظرفیت خود تلاش خواهد کرد.