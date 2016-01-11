چین خواستار خویشتنداری ایران و عربستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سخنگوی وزارت خارجه چین امروز اعلام کرد که معاون وزیر خارجه کشورش از ایران و عربستان خواست تا تلاش های دو جانبه ای را برای حفظ صلح و ثبات در منطقه به انجام برسانند.

«هانگ لی» سخنگوی وزارت امور خارجه چین در سخنان امروز خود در این باره به خبرنگاران گفت: در جریان دیدار «ژانگ مینگ» معاون وزیر امور خارجه این کشور با نمایندگان ایران و عربستان سعودی ابراز امیدواری شد تا دو کشور خویشتنداری خود را به کار بسته و در مسیر حل و فصل تنش های به وجود آمده با یکدیگر به گفتگو بپردازند.

لازم به ذکر است، ژانگ مینگ بین ششم تا دهم ماه ژانویه سال جاری دیدارهای دو جانبه ای را از هر دو کشور داشته و به بررسی اوضاع کنونی و تنش های به وجودآمده میان دو کشور پرداخته است.

لازم به ذکر است به دنبال اقدام جنون آمیز عربستان سعودی در اعدام آیت الله «نمر باقر النمر» فعال سیاسی معترض این کشور در هفته گذشته، موجی از اعتراضات سراسر جهان را فرا گرفت. در این راستا، این شبه جزیره که به دنبال راه فراری برای تبرئه خود از فجایعی مانند تجاوز به یمن و حادثه دلخراش حج امسال بود، ایران را متهم به جانبداری کرده و متعاقب آن با تمسک به جنجال رسانه ای اربابان خود، به صورت یکجانبه روابط خود با ایران را قطع کرد.