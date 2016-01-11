محورهای قرارداد نظامی سوئد و دانمارک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزیر دفاع سوئد از تعمیق همکاری های نظامی کشورش با همسایه دانمارکی خود خبر داد.

«پیتر هالتکویست» وزیر دفاع سوئد امروز در کنفرانس سالانه دفاعی در منطقه «سالن» سوئد اعلام کرد: سوئد قراردادی را برای تعمیق هر چه بیشتر همکاری های نظامی خود با دانمارک آماده کرده است.

وی در ادامه افزود: در این قرارداد به تبادل اطلاعات، ارزیابی اوضاع منطقه و استفاده از پایگاه های دریایی و هوایی یکدیگر می پردازد.

بنا به اعلام هالتکویست قرارداد مذکور روز پنجشنبه هفته جاری به امضاء مقامات نظامی دو کشور خواهد رسید.

لازم به ذکر است، این قرارداد همانند پیمان همکاری نظامی است که پیشتر میان سوئد و فنلاند به امضاء رسیده بود.