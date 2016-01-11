  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۱ دی ۱۳۹۴، ۲۱:۳۷

محورهای قرارداد نظامی سوئد و دانمارک

وزیر دفاع سوئد امروز در سخنانی از تعمیق همکاری های نظامی کشورش با همسایه دانمارکی خود پس از قراردادی که طی روزهای آینده امضا خواهد شد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزیر دفاع سوئد از تعمیق همکاری های نظامی کشورش با همسایه دانمارکی خود خبر داد.

«پیتر هالتکویست» وزیر دفاع سوئد امروز در کنفرانس سالانه دفاعی در منطقه «سالن» سوئد اعلام کرد: سوئد قراردادی را برای تعمیق هر چه بیشتر همکاری های نظامی خود با دانمارک آماده کرده است.

وی در ادامه افزود: در این قرارداد به تبادل اطلاعات، ارزیابی اوضاع منطقه و استفاده از پایگاه های دریایی و هوایی یکدیگر می پردازد.

بنا به اعلام هالتکویست قرارداد مذکور روز پنجشنبه هفته جاری به امضاء مقامات نظامی دو کشور خواهد رسید.

لازم به ذکر است، این قرارداد همانند پیمان همکاری نظامی است که پیشتر میان سوئد و فنلاند به امضاء رسیده بود.

کد خبر 3022721

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها