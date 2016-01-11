به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمدکاظم مدرسی، دوشنبه شب در همایش بسیج رسانه استان یزد با بیان اینکه در فرهنگ دینی ما، همزمان با بروز و ظهور دین اسلام، رسانه نیز شکل گرفت، اظهار داشت: از آنجا که تبلیغ رکن اصلی ترویج فرهنگ اسلامی است، قرآن خود رسانه‌ای کامل و به تمام معنا است.

وی با برشمردن رسانه‌ها در مسیر تبلیغ دین بیان کرد: تالیف کتاب و تدوین آثار، احادیث و روایات و ... هر کدام حکم یک رسانه را دارند و اصل رسانه مورد حمایت اسلام است زیرا اسلام با رسانه توانست حرف خود را به مردم برساند.

مدرسی، یکی از وظایف اصلی هر رسانه را گفتمان‌ سازی در جامعه اعلام کرد و افزود: رسانه ها باید متناسب با نیاز جامعه و زمان، گفتمان سازی کنند ضمن اینکه گفتمان سازی باید همراه با مطالبه گری باشد.

امام جمعه محمدآباد یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مباحثی که مقام معظم رهبری طی مدت اخیر بر آن تاکید کرده اند، افزود: وقتی رهبری بحث نفوذ، تهاجم فرهنگی، سبک زندگی و ... را مطرح می‌کنند، یعنی سیاستگذاری کلان در سطح جامعه صورت گیرد و اصحاب جراید، ائمه جمعه، آموزش و پرورش، صدا و سیما و ... باید آن را تبدیل به گفتمان عمومی کنند تا فراگیر شود.

وی تصریح کرد: امروز مقام معظم رهبری بر بحث نفوذ تاکید دارند و همه اتفاق نظر دارند که نفوذ آخرین حربه اجتماعی برای ضربه زدن به نظام اسلامی است.

مدرسی خاطرنشان کرد: در کشور تحریم سیاسی، اقتصادی، ترور، تهاجم فرهنگی و ... تجربه شده و دشمن نتوانسته با اینها کاری از پیش ببرد و امروز آخرین حربه دشمن، پروژه نفوذ است.

وی تصریح کرد: باید در چنین شرایطی فضای کشور را به سمتی پیش ببریم که پوشش‌های نفوذ، عوامل نفوذ و راه‌های نفوذ دشمن به مردم معرفی شود و رسانه‌ها نیز آگاه باشند که یکی از مقاصد دشمن در پروژه نفوذ، نفوذ بر مدیریت‌ها و رسانه‌ها است.