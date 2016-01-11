۲۱ دی ۱۳۹۴، ۲۱:۵۶

جایزه فرپلی فیفا به حامیان پناهندگان تعلق گرفت

جایزه بازی جوانمردانه و یا همان فرپلی فیفا به تمامی سازمان هایی که در سال گذشته به بحران پناهندگان کمک کردند و نقشی در آن داشتند تعلق گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به اینکه در سال گذشته میلادی جنگ در خاورمیانه به خصوص در عراق، سوریه و افغانستان باعث شد خیل عظیمی از مردم جنگ زده به عنوان پناهنده به اروپا هجوم ببرند، جایزه فرپلی و یا جوانمردانه فیفا به تمامی مردم و سازمان های فوتبالی که به این پناهنده ها کمک کردند و آنها را به آغوش خود پذیرفتند تعلق یافت.

لوکاس راده‌به که خودش در سال 2000 جایزه بازی جوانمردانه را دریافت کرده بود از جرالد آساموا بازیکن پیشین شالکه و تیم ملی آلمان دعوت کرد تا در مورد حمایت از پناهندگان صحبت کند.

