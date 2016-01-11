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۲۱ دی ۱۳۹۴، ۲۲:۳۱

مسی پس از کسب پنجمین توپ طلا:

اینها فراتر از تصور دوران کودکی من است/ فوتبال یادم داد رشد کنم

اینها فراتر از تصور دوران کودکی من است/ فوتبال یادم داد رشد کنم

لیونل مسی ستاره آرژانتینی بارسلونا پس از کسب پنجمین توپ طلا گفت: اتفاقی که برایم رخ داده است فراتر از تصوراتی است که در دوران کودکی داشتم.

به گزارش خبرگزاری مهر، لیونل مسی ستاره آرژانتینی تیم فوتبال بارسلونا با از پیش رو برداشتن کریستیانو رونالدو و نیمار برای پنجمین بار توپ طلای فیفا را از آن خود کرد.

مسی بعد از کسب این عنوان گفت: لحظه بسیار خاصی برای من است که بار دیگر روی این صحنه قرار می گیرم. این پنجمین توپ طلای من است، این بسیار بیشتر از چیزی است که در کودکی تصور آن را می‌کردم.

وی ادامه داد: می خواهم از تمام کسانی که به من رای دادند و همه هم تیمی هایم تشکر کنم. در پایان هم می خواهم از فوتبال به صورت کلی ممنون باشم چرا که با تمام مسائل خوبی و بدی که برای من پیش آورد باعث شد یاد بگیرم و رشد کنم.

کد مطلب 3022740

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