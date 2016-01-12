۱۷ تن آثار صنایع دستی مسی در زنجان تولید شد

یحیی رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اینکه استان زنجان در بحث تولید مس عملکرد خوبی دارد، افزود: طی سال جاری ۱۷ تن ظروف مسی در ۲۰۰ کارخانه استان تولیدشده است.
وی تعداد فعالان زنجانی در این صنعت را ۴۳۰ نفر عنوان کرد و گفت: عرضه ۲۰ درصد از تولیدات به بازار استان و ۸۰ درصد تولیدات هم صادر میشود.
مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری و صنایعدستی استان زنجان با اشاره به عملکرد خوب این استان در بحث تولیدات مسی، تصریح کرد: چاقو، چارق، ملیله، مس صنایعدستی هستند که زنجان بهعنوان قطب این صنایع در کشور مطرح است ولی عدم وجود بستهبندی مناسب در نوع بستهبندیها و استاندارد باعث شده بازار فروش این محصولات تحت تأثیر قرار بگیرد.
رحمتی گفت: صنایعدستی یکی از مهمترین عوامل توسعه اقتصادی محسوب میشود که در صورت برنامهریزی مناسب میتوان در این زمینه به دستاوردهای مناسبی دستیافت که در این راستا بستهبندی در این حوزه نقش بسیار بسزایی دارد.
وی یاد آور شد: صنایع دستی یکی از میراث ماندگار این سرزمین کهن و ازجمله صنایع بومی و محلی است که در اعتقادات، باورها، آدابو رسوم مردم ریشه دارد، اما توسعه آن به توسعه اشتغال و اقتصاد بسیار کمک میکند، بنابراین باید نسبت به تولید صنایعدستی باکیفیت توجه شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان زنجان در خاتمه افزود: این استان در بحث تولید صنایعدستی تنوع دارد.
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