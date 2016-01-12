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۲۲ دی ۱۳۹۴، ۸:۱۸

اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ بحرین بنزین را گران کرد

اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ بحرین بنزین را گران کرد

مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:

مارکت پلیس : قیمت جهانی نفت به کمترین رقم در ۱۲ سال اخیر رسید.

فایننشال تریبون : اسلوونی دفتر خود را در حوزه نفت و گاز برای اولین بار در ایران افتتاح می کند.

بی ان ای : بحرین قیمت بنزین را در این کشور افزایش داد.

یاهو : نشانه های ثبات رشد اقتصادی در منطقه یورو نمایان شده است.

نیوزنو : پاکستان در حال جذب سرمایه گذاران از چهار گوشه دنیا است.

رویترز : ارزش پول قزاقستان در مقابل دلار به کمترین رقم در تاریخ این کشور رسیده است.

آسوشیتدپرس : بزرگترین شرکت مواد شیمیایی چین، شرکت آلمانی سازنده ماشین آلات محصولات پلاستیکی را یک میلیارد دلار خریداری کرد.

نیوزنو : بانک سرمایه گذاری ژاپن پیش بینی کرد سال جاری میلادی به عنوان سخت ترین سال اقتصادی برای کشورهای جنوب شرق آسیا خواهد بود.

رویترز : نرخ تورم دانمارک در سال گذشته میلادی با رسیدن به رقم ۵ دهم درصد به عنوان کمترین نرخ در ۶۲ سال اخیر محسوب می شود.

بلومبرگ : شاخص بورس آسیا به کمترین رقم در ۴ سال اخیر رسید.

نیوزنو : قیمت جهانی مس به کمترین رقم در ۷ سال اخیر رسیده است.

رویترز : بانک مرکزی مصر با ارائه برنامه ای به دنبال مبارزه با معضلات اقتصادی این کشور است تا شکوفایی اقتصادی به مصر باز گردد.

وال استریت : نرخ بیکاری آمریکا در ماه گذشته میلادی ۵ درصد اعلام شد.

 

کد مطلب 3022750
علیرضا کمندی

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