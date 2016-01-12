اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ بحرین بنزین را گران کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:

مارکت پلیس : قیمت جهانی نفت به کمترین رقم در ۱۲ سال اخیر رسید.

فایننشال تریبون : اسلوونی دفتر خود را در حوزه نفت و گاز برای اولین بار در ایران افتتاح می کند.

بی ان ای : بحرین قیمت بنزین را در این کشور افزایش داد.

یاهو : نشانه های ثبات رشد اقتصادی در منطقه یورو نمایان شده است.

نیوزنو : پاکستان در حال جذب سرمایه گذاران از چهار گوشه دنیا است.

رویترز : ارزش پول قزاقستان در مقابل دلار به کمترین رقم در تاریخ این کشور رسیده است.

آسوشیتدپرس : بزرگترین شرکت مواد شیمیایی چین، شرکت آلمانی سازنده ماشین آلات محصولات پلاستیکی را یک میلیارد دلار خریداری کرد.

نیوزنو : بانک سرمایه گذاری ژاپن پیش بینی کرد سال جاری میلادی به عنوان سخت ترین سال اقتصادی برای کشورهای جنوب شرق آسیا خواهد بود.

رویترز : نرخ تورم دانمارک در سال گذشته میلادی با رسیدن به رقم ۵ دهم درصد به عنوان کمترین نرخ در ۶۲ سال اخیر محسوب می شود.

بلومبرگ : شاخص بورس آسیا به کمترین رقم در ۴ سال اخیر رسید.

نیوزنو : قیمت جهانی مس به کمترین رقم در ۷ سال اخیر رسیده است.

رویترز : بانک مرکزی مصر با ارائه برنامه ای به دنبال مبارزه با معضلات اقتصادی این کشور است تا شکوفایی اقتصادی به مصر باز گردد.

وال استریت : نرخ بیکاری آمریکا در ماه گذشته میلادی ۵ درصد اعلام شد.