بازگشت دلیر به تیم ملی جودو/ سرمربی یا مربی؟

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو دلیر که در زمان رياست علیرضا امینی در فدراسیون جودو در دی‌ماه ۹۰ و تنها چند روز بعد از رفتن «جیرولامو» سرمربی مستعفی و پرحاشیه تیم ملی، هدایت جودوکاران ملی پوش را برعهده گرفت بعد از گذشت چهار سال یکبار دیگر به تیم ملی برگشت.

دلیر در سال ۹۰ تنها چند ماه هدایت تیم ملی را برعهده داشت و بعد از تغییر و تحول در راس فدراسیون ، مسعود حاجی آخوندزاده جای وی را گرفت. وی بعد از بازگشت به عنوان مربی اختصاصی جواد محجوب فعالیت خود را در اردوی تیم ملی آغاز کرد.

دلیر عضو سابق تیم ملی جودو پهلوانان کوراش خراسان است که با تجربه بالا و همچنین آشنایی به سبک کار محجوب می تواند در مسیر کسب سهمیه این ملی پوش جودو کشورمان را به خوبی همراهی کند.

محجوب در این باره به خبرنگار مهر گفت: دلیر پهلوان خوش نام خراسان می تواند برای من کمک خوبی باشد. وی همراه با تیم ملی به عنوان جودوکار میدان‌های بزرگی را تجربه زده و مدتی هم هدایت تیم ملی را برعهده داشته است. به همین دلیل او می تواند برای من یک مربی خوب باشد تا به هدف خود یعنی کسب سهمیه المپیک دست پیدا کنم.

اما نکته ای که شاید بیش از هر چیزی به چشم بیاید نادیده گرفتن حضور مجید زارعیان است. اینکه تیم ملی سرمربی دارد و با هدایت او برای حضور در رقابتهای کسب امتیاز ورودی المپیک تلاش می کند و به نظر می رسد سرپرست فدراسیون برای انتخاب و حضور دلیر با سرمربی مذاکره ای نداشته است. اینکه خدابخش از دلیر به عنوان یک مربی در کنار زارعیان در اردوی تیم ملی نام برد گواه چیست؟

اگر قرار است تیم ملی برای حضور در المپیک تلاش کند و سهمیه بگیرد با این نوع تصمیم ها نمی توان راه به جایی برد. خدابخش به عنوان عضو از خانواده کاراته، شناختی از جودو ندارد و به جو این رشته هیچ آشنایی ندارد و به همین دلیل هم اینگونه تصمیم گیری و اجرا می کند. دلیر به همان دلایلی که در بالا ذکر شد می تواند برای محجوب یک مربی تاثیرگذار باشد ولی باید شرایط کار او در اردوی تیم ملی فراهم شود. باید شرح وظایف مشخص شود که اگر چنین شود حاشیه های تیم ملی کمتر خواهد شد.

اینکه حضور دوباره امینی در فدراسیون جودو راه را برای حضور دلیر هموار کرده و همین موضوع دایره فعالیت زارعیان را محدود می کند، شاید یک فرضیه باشد که آینده آن را ثابت می کند ولی نباید از تاثیر آن به سادگی گذشت.

خسرو دلیر خود زمانی سرمربی تیم ملی بوده و باید ضمن حفظ جایگاه، کاری نکنیم که به او لطمه وارد شود به نوعی به حکایت یک اقلیم و دو پادشاه برسیم. از سوی دیگر بعید است دلیر به عنوان عضوی از کادر فنی زیر نظر مجید زارعیان فعالیت کند و شاید استفاده از عبارت «در کنار زارعیان» به همین دلیل باشد و از خدابخش که ۳۰ سال سابقه مدیریت در ورزش کشور را دارد انتظار می رود با دقت نظر بیشتری تصمیم گیری کند. این دقت نظر در بخش های فنی که کمتر تجربه ای در آن دارد باید بیش از بخش های دیگر باشد.

به هر حال جودوکاران عازم رقابتهای فرانسه هستند و به نظر می رسد حاشیه سازی از داخل فدراسیون مانع از کسب نتایج مطلوب خواهد شد.