باشگاه گروه خونی O افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اکبر پورفتح اله با اشاره به افتتاح باشگاه گروه خونی O در سازمان انتقال خون، گفت: افراد صاحب گروه خونی O میتوانند به عنوان دهندگان عمومی عمل کنند و در مواقع بحرانی مثل تصادفات جادهای و غیره از گروه خونی آنها استفاده کرد.
وی افزود: ما سالانه بیش از 20 هزار کشته تصادف جادهای داریم و اگر بتوانیم گروه خونی O را در جایگاههای حادثهخیز ذخیره کنیم، میتوان از تعداد کشتهها کم کرد.
پورفتحالله، گروه خونی O منفی را نیازمند توجه ویژه دانست و اظهار کرد: گروه خونی O مثبت اگر به زنان و دختران تزریق شود در حاملگی آنها را دچار مشکل میکند، برای همین باید برنامه ویژهای برای افزایش ذخیره گروه خونی O منفی داشته باشیم.
وی، دو تا سه درصد جامعه را صاحب گروه خونی O منفی اعلام کرد و گفت: باید افرادی که با گروه خونی O منفی شناخته میشوند را ساماندهی کنیم و اهدای خون را به سمت آنها ببریم. سال گذشته هفت برابر مصرف روزانه ذخیره خونی داشتیم و به گروههای خونی توجهی نمیکردیم، اما از سال آینده بحث پایش گروههای خونی با توجه به نوع گروهها انجام میشود.
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