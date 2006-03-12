نگاه واقعگرايانه، دستاورد بزرگ تبادل فرهنگي كودكان ايران و هلند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، روابط عمومي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان اعلام كرد آنه‌ميس بروك‌خاردن رئيس موزه كودك مؤسسه سلطنتي تروپن هلند تجربه اين برنامه را براي موزه با سابقه كودك هلند تجربه‌اي بي‌سابقه دانست و گفت: "بنايي كه طي اين دو سال با نام تبادل فرهنگي ساخته شد بسيار ارزشمند است و ما به اين نتيجه رسيديم كه چه قدر اين ارتباط ميان كودكان دو كشور زيبا و تأثيرگذار است."



وي افزود: "بچه‌هاي ايراني و هلندي نسبت به يكديگر ديدگاهي واقعي پيدا كرده‌اند و حال بچه‌هاي دو كشور مي‌توانند بفهمند كه همه جاي دنيا با كشورشان فرق نمي‌كند و چه قدر آداب، رفتارها و شيوه‌هاي زندگي آنها داراي اشتراك است و تفاوت‌ها در چيست؟"



آنه‌ميس كه براي شركت در نمايشگاه پاياني اين برنامه -كه از دو سال پيش به معرفي فرهنگ‌، آداب و سنت‌هاي ديني و ملي دو كشور به كودكان پرداخته است- به ايران سفر كرده بود در باره اهداف مورد نظر براي اجراي اين برنامه اظهار داشت: "از ابتدا با درگير كردن دو مدرسه هلندي و يك كتابخانه كانون در ايران قصد داشتيم بچه‌ها بتوانند طي برنامه با واقعيت‌هاي زندگي هم و كشور هم بيش از پيش آشنا شوند و ديدار بچه‌هاي هلند و برخورد شخصي يا چهره به چهره آنها با بچه‌هاي ايراني ما را به هدف‌هاي خود بيشتر نزديك كرد."



رئيس موزه كودك آمستردام كه بيش از 30 سال از عمر آن مي‌گذرد در مورد دلايل انتخاب ايران براي معرفي به مردم هلند در موزه تحت سرپرستي‌اش و برنامه تبادل فرهنگي، تأكيد كرد: "ما تاكنون هيچ كشوري از خاورميانه را به مردم كشورمان معرفي نكرده بوديم، در اين گشت و گذار ايران با توجه به همه شرايط، بهترين گزينه بود و چيزي كه ما را به انتخاب تشويق مي‌كرد مي‌توانست تبليغات منفي رسانه‌هاي اروپايي نسبت به كشورهاي اسلامي باشد و ما مي‌خواستيم ببينيم واقعاً در يك كشور اسلامي چه اتفاقاتي مي‌افتد و آن را بهتر بشناسيم."



آنه‌ميس بروك‌خاردن با توجه به اين موضوع كه نمايشگاه معرفي فرهنگ ايران به مردم هلند و برنامه تبادل فرهنگي كودكان دو كشور نوروز امسال به پايان مي‌رسد اظهار اميدواري كرد دو طرف تجربه‌ اين فعاليت مشترك را از طريق رسانه‌ها و راه‌هاي ديگر گسترش دهند.



موزه كودك هلند پس از معرفي فرهنگ ايران، كشور هندوستان را طي دو سال و نيم آينده براي فعاليت بعديش برگزيده است. نمايشگاه پاياني برنامه تبادل فرهنگي بچه‌هاي ايران و هلند در مركز آفرينش‌هاي فرهنگي و هنري كانون واقع در خيابان حجاب تا 25 اسفند ادامه دارد.

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