داروی کاهنده کلسترول به درمان پارکینسون کمک می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه پلیموث بریتانیا با انجام آزمایشاتی دریافتند که داروی کاهنده کلسترول می تواند باعث کاهش روند پیشرفت، توقف یا بهبودی بیماری پارکینسون در افراد شود.

بیماری پارکینسون، وضعیت عصب شناختی پیشرونده ایی است که بر قدرت حرکت و گفتار فرد تاثیر می گذارد. محققان این تحقیق، این آزمایش را بر روی ۱۹۸ فرد مبتلا به پارکینسون انجام دادند.

به گفته محققان برآورد می شود که ۱۰ تا ۲۰ میلیون نفر در سراسر دنیا مبتلا به بیماری پارکینسون هستند و پیش بینی می شود این رقم تا سال ۲۰۳۰ دو برابر شود.

در حال حاضر هیچ درمان قطعی برای این بیماری وجود ندارد و آگاهی کمی در مورد دلیل پیشرفت این بیماری موجود است.