به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی منطقه آزاد کیش، علی اصغرمونسان در مراسم دوازدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی با اشاره به نیاز جهانی به انرژی اولیه گفت: در حال حاضر حدود ۱۲ میلیارد تن SKE (واحد زغال سنگ) در سال است. تا یکصد سال دیگر موادی مثل نفت خام و گاز به پایان می‌رسند و زغال سنگ نیز حداکثر تا دو قرن دیگر پاسخگوی بخشی از نیاز شدید انسان به انرژی خواهد بود. ذخایر اورانیوم قابل استخراج جهان نیز نهایتاً توانایی تولید ۱۵۳ میلیارد تن SKE انرژی را دارند.

مونسان با بیان اینکه سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) پیش بینی کرده بود که میانگین مصرف نفت در سال ۲۰۱۵ به ۹۳ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز برسد گفت: در حالیکه این رقم در سال ۲۰۱۴ به طور متوسط روزانه ۹۲ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه بود.

وی یکی از ویژگی‌های مهم اقتصاد ایران را رشد در آمد نفت با افزایش تولید در سایر بخش‌های صنعتی کشور دانست و تاکید کرد: این امر موجب رونق در کسب و کار به ویژه در بازار مالی کشور می‌شود و بدیهی است که در شرایط حاضر نفت و اقتصاد وابسته به آن، تنها مسیر سریع برون رفت از شرایط پساتحریم در اقتصاد کشور و ایجاد ارتباط با اقتصاد بین‌الملل است. پیش‌بینی می‌شود چنانچه در خصوص بازاریابی، فروش، انتقال پول و جلب سرمایه براي نفت اقدامات مناسبی انجام دهیم تولید نفت کشور یک میلیون بشکه به ظرفيت فعلي افزوده شده و با مديريت و برنامه‌ريزي مناسب این ظرفيت به حدود ۴ ميليون بشكه در روز برسد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از طرفي با توجه به نیاز سرمایه‌ گذاری در این صنعت گفت: با آزاد سازی سرمایه‌های ایران در خارج از کشور و همچنين از طریق جذب سرمایه‌گذاري خارجی امكان تامین منابع مالي طرح هاي توسعه‌اي امکان پذیر خواهد شد. جذابيت‌ها‌ی صنعت نفت ایران شامل بهره‌ مندی از امکانات خوب نظیر دسترسی به گاز و آب برای تزریق به چاه‌ها و هزینه‌ پایین تولید در ایران، میان سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی در کشورهای اروپایی، آمریکایی و آسیایی رقابت برای ورود به بازار ايران به وجود خواهد آورد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، برآیند این رخدادها را در داخل کشور کسب در آمدهای حاصل از نفت، استغناء دولت و شكوفايي ديگر ظرفيت‌هاي توليدي و درآمد ملي دانست و افزود: به طوری كه حتی چنانچه سهم نفت در اقتصاد ملی نیزکاهش یابد، بالفعل كردن این ظرفيت‌ها و استفاده بهينه از منابع موجود، رونق در سایر بخش‌های تولیدی را بهبود بخشیده و کشور را در مسیر كاهش وابستگي به درآمدهاي حاصل از نفت قرار داده و موجب تقویت هرچه بیشتر اقتصاد در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی خواهد شد.

دکتر مونسان همچنین با بیان اینکه علیرغم همه فشارها و مشکلاتی که در مسیر حرکت مدبرانه دولت تدبیر و امید به منظور شکست تحریم‌ها و آزادسازی اقتصاد كشور از بند آنها ایجاد شد گفت: خوشبختانه دستگاه دیپلماسی کشور سرافرازانه طعم شیرین موفقیتی بزرگ را در عرصه جهانی و در طول مذاکراتی نفس‌‌‌گیر و طولانی به کام مردم ایران چشاند. قطعاً این مسیر پر فراز و نشیب در راه توسعه اقتصادی ادامه خواهد یافت و دولت مقتدر جمهوری اسلامی ایران تا رسیدن به اهداف ملی از پای نخواهد نشست.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش توسعه اقتصادی کشور در کنار توسعه فرهنگی و اجتماعی را مهم‌ترین هدف دولت برشمرد وگفت: قطعا اجرای برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت اقتصادی بدون مشارکت مردم به ویژه سرمایه گذاران، متخصصان، کارشناسان و دست اندرکاران حوزه انرژی روندی سخت و دست و پا گیر خواهد داشت.