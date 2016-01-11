جاش ارنست: تحریم ها با اجرای تعهدات ایران برداشته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل سایت کاخ سفید، جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید بعد از اعلام خبر مربوط به راکتور هسته ای اراک گفت: تحریم های ایران بعد از اجرای کامل برجام و اجرای تعهد از سوی ایران برداشته خواهد شد.

ارنست در کنفرانس خبری کاخ سفید اعلام کرد: در صورت اجرای کامل توافق هسته ای در روزهای آینده تحریم های ایران برداشته می شود.

وی در ادامه به مشارکت ایران در بحران سوریه اشاره کرد و گفت: به نظر می رسد موانع کمی در سر راه برداشتن تحریم ها وجود داشته باشد.

سخنگوی کاخ سفید همچنین کاهش بخش عمده از برنامه هسته ای ایران طبق توافق این کشور با قدرت های جهانی را شرط اصلی تخفیف تحریم ها اعلام کرد.

جاش ارنست ادامه داد: ایران در راه اجرای مفاد توافق هسته‌ای پیشرفت داشته و ارسال اورانیوم غنی‌شده به روسیه، یکی از همین پیشرفت‌ها است.