رای گیری کنگره آمریکا برای تحریم های بیشتر کره شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، مجلس نمایندگان آمریکا موضوع اعمال تحریمهای کره شمالی را رای گیری خواهد کرد. در جلسه آینده کنگره افزایش تحریم ها علیه این کشور بررسی می شود.

هفته پیش کره شمالی اعلام کرد با موفقیت بمب هیدروژنی آزمایش کرده است. آمریکا می گوید بمب آزمایش شده هسته ای بوده است.

پیشنهاد اعمال تحریمهای بیشتر علیه کره شمالی از سوی اد رویس رئیس جمهوری خواه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان کنگره آمریکا ارائه شد.

گفتنی است تحریم ها علیه برنامه هسته ای کره شمالی سال گذشته از سوی کمیته امور خارجی کنگره تصویب شده بود.