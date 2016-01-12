سپهر الكتريک قزوین، تيم ملی والیبال بنگلادش را شکست داد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال بنگلادش كه اردوی خود را در ایران برگزار كرده است در دیداری دوستانه شب گذشته در ورزشگاه شهید بابایی در برابر تیم دسته سومی سپهر الكتریک قزوین صف‌آرایی كرد و مغلوب میزبان خود شد.

این بازی در حالی برگزار شد كه یک تیم خارجی در سطح ملی بعد از ٢٠ سال در قزوین بازی می كرد و سالن بابایی بعد از خاطرات گذشته در زمان درخشش تیم والیبال آبگینه شاهد حضور بیش از یک هزار تماشاگر و والیبال دوست قزوینی بود.

دیدار دوستانه دو تیم با سوت مهرداد شوشتری داور قزوینی آغاز شد و تیم سپهر الكتریک با تركیب امیر رحیمی، مصطفی تقوی، مرتضی کرمی، ابوالفضل گلدوز، مهدی جعفری، شایان صعودیان و مجید رافعی توانست در دو ست ابتدایی با نتیجه ٢٥-١٥ از حریف آسیایی خود پیش بیفتد.

در ست سوم تیم بنگلادش در بازی نزدیک ٢٧-٢٥ برد و تیم سپهر الكتریک توانست با برد ست چهارم با نتیجه ٢٥- ١٧ پیروز این دیدار دوستانه باشد.

پرویز معمار زاده سرمربی تیم والیبال سپهر الكتریک قزوین پس از پایان بازی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: بازی دوستانه خوبی بود و با این که تیم بنگلادش به‌عنوان تیم ملی آمده بود اما جوانان بومی قزوین توانستند در حضور تماشاگران مشتاق به والیبال نتیجه خوبی را كسب كنند.

وی افزود: در طول این بازی به دنبال دست یافتن به تركیب اصلی تیم خود برای رقابت‌های دسته سه كشور بودیم كه به خواسته خود نزدیک شدیم و در رقابت‌ های پیش رو امیدواریم بتوانیم نماینده خوبی برای والیبال استان باشیم.

علی عروجی پور مربی ایرانی كه هدایت تیم ملی بنگلادش را بر عهده داشت هم در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این بازی گفت: برای اردوی تداركاتی به ایران آمدیم و با همكاری فدراسیون والیبال و برنامه‌ریزی دقیق هیئت والیبال قزوین یک بازی دوستانه و قابل‌قبولی را برگزار كردیم.

وی تصریح کرد: استان قزوین را به خاطر سابقه و پیشینه‌اش در این رشته ورزشی انتخاب كردیم و بازی با تیم سپهر الكتریک گام مفیدی در راه رقابت‌های جنوب آسیا برای تیم بنگلادش خواهد بود.

حضور مدیرکل ورزش و جوانان، پیشكسوتان والیبال استان و حضور تماشاگران قزوینی آینده خوبی همچون گذشته را برای والیبال رقم می زند.

تیم سپهر الكتریک بعد از چند وقت نبود نامی از والیبال استان قزوین در لیگ‌های كشور قرار است به‌عنوان نماینده استان در رقابت‌های زیرگروه كشور شركت كند.