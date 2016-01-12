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۲۲ دی ۱۳۹۴، ۸:۳۹

مدیر کمیته امداد شهرستان ملایر عنوان کرد:

پرداخت۴۰میلیارد ریال کمک‌هزینه معیشت به مددجویان کمیته امدادملایر

پرداخت۴۰میلیارد ریال کمک‌هزینه معیشت به مددجویان کمیته امدادملایر

ملایر - مدیر کمیته امداد شهرستان ملایر گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۰ میلیارد و ۱۳۹ میلیون ریال کمک‌هزینه معیشت به ۷ هزار و ۴۱۳ خانوار تحت حمایت این نهاد پرداخت‌شده است.

علی کولیوند در گفتگو با مهر افزود: كميته امداد گروه‌هاي مختلف مددجويي را ازجمله فقدان سرپرست، ازکارافتادگی سرپرست، معلولیت سرپرست و بیماری سرپرست و درماندگی برحسب نوع نیازمندی زیرپوشش دارد.

وی بابیان اینکه این نهاد در راستای رفع محرومیت‌ها و کمک به افراد نیازمند خدمات حمایتی به آن‌ها ارائه می‌کند تا بتواند بخشی از مشکلات آن‌ها را مرتفع سازد، گفت: کمیته امداد برای محرومیت‌زدایی نیازمند همکاری همه مردم و مسئولان است.                                                                                     

کولیوند همچنین از جمع‌آوری ۶ میلیارد و ۱۸۴ میلیون ریال زکات پروژه در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: ۲۹۴ میلیون ریال زکات مستحبی نیز جمع‌آوری‌شده است.

وی بابیان اینکه شهرستان ملایر برای پنجمین سال متوالی رتبه نخست پرداخت زکات را در بین شهرهای مختلف استان به خود اختصاص داد، گفت: فریضه زکات بايد به‌صورت گسترده در بين مردم و خيرين براي کمک به نيازمندان و محرومين درزمینه هاي مختلف فرهنگ‌سازی شود.

مدیر کمیته امداد شهرستان ملایر اظهار داشت: اولویت پرداخت زکات رفع فقر، محرومیت‌زدایی و کمک به مستمندان است.

وی گفت: با تدابیر اندیشیده شده زکات هر روستا با مبلغ تشویقی که در نظر گرفته می‌شود صرف امور محرومین و پروژه‌های عمرانی عام‌المنفعه همان روستا می‌شود.

کولیوند از مردم نوع‌دوست استان، خیرین و نیکوکاران خواست تا در راستای کمک‌رسانی به محرومین و نیازمندان کمک‌های نقدی و غیر نقدی خود را به این نهاد تحویل دهند.   

 

کد مطلب 3022811

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