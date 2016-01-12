طرح جرم سیاسی در دستور کار مجلس قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی و با حضور ۱۹۷ نماینده آغاز شد.

نمایندگان مجلس امروز همچنین گزارش کمیسیون شوراها در مورد طرح جرم سیاسی را بررسی خواهند کرد.

علاوه بر این بررسی گزارش کمیسیون عمران در مورد مشکلات ناشی از نحوه تعیین حریم و اراضی ساحل در توسعه سواحل کشور نیز در دستور کار مجلس قرار دارد.

نمایندگان مجلس امروز همچنین گزارش کمیسیون اقتصاد در مورد طرح جلوگیری از پرداخت دموراژ یا خسارت تاخیر را بررسی خواهند کرد.

علاوه بر این با موافقت نمایندگان ۵ لایحه دولت خارج از نوبت در دستور کار مجلس قرار گرفت.

بررسی لایحه تحدید حدود دریای عمان بین جمهوری اسلامی و دولت سلطنتی عمان، لایحه اصلاحات اساسنامه کنوانسیون و آئین‌نامه کلی فراهم‌آیی‌ها، کنفرانس‌ها، مجامع و جلسات اتحادیه بین‌المللی مخابرات و همچنین لایحه عضویت ایران در موسسه استاندارد و اندازه‌شناسی کشورهای اسلامی (سامیک)، لایحه موافقتنامه تاسیس دالان حمل و نقل و گذر بین‌الملل بین دولت‌های عمان، ایران، قطر، ترکمنستان و ازبکستان که به موافقتنامه عشق‌آباد معروف است و لایحه اصلاحات ضمائم کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی‌های دریایی ناشی از کشتی‌ها در دستور کار جلسه امروز مجلس شورای اسلامی قرار دارد.