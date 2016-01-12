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۲۲ دی ۱۳۹۴، ۸:۴۷

معاون فرهنگی وزارت علوم خبر داد:

مصوبه جدید وزارت علوم برای اردوهای راهیان نور

مصوبه جدید وزارت علوم برای اردوهای راهیان نور

معاون فرهنگی وزارت علوم گفت: مصوبه ای در این وزراتخانه تدوین شده که براساس آن ستاد راهیان نور در سطح ملی زیر نظر وزیر علوم و در سطح منطقه ای زیر نظر روسای دانشگاه ها فعالیت خواهد کرد.

ضیاء هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این مصوبه به طور کامل تدوین شده و به زودی به تمامی دانشگاه های کشور ابلاغ خواهد شد.

وی با بیان اینکه وزارت علوم برنامه دارد ظرفیت اعزام دانشجویان به اردوهای راهیان نور را افزایش دهد، افزود: درحال حاضر برخی از اتوبوس های دانشگاه ها به دلیل محدودیت های قانونی پلیس راه نمی توانند سفرهای خارج از شهر داشته باشند که امیدواریم با وجود این مشکلات بتوانیم ظرفیت ها را افزایش دهیم.

معاون فرهنگی وزارت علوم تصریح کرد: طبق سال های گذشته در مسیرهایی که امکان سفرهای ریلی داشته باشند دانشجویان از طریق قطار به اردوهای راهیان نور اعزام خواهند شد.

هاشمی گفت: دانشگاه ها می توانند برای اعزام دانشجویان و اساتید به اردوهای راهیان نور برنامه ریزی کنند و در سال های گذشته برخی از دانشگاه ها کاروان های اساتید خود را به این سفر از طریق مسیرهای هوایی اعزام کردند که در سال جاری نیز دانشگاه ها می توانند این روند را ادامه دهند.

کد مطلب 3022828

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