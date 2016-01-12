مصوبه جدید وزارت علوم برای اردوهای راهیان نور

ضیاء هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این مصوبه به طور کامل تدوین شده و به زودی به تمامی دانشگاه های کشور ابلاغ خواهد شد.

وی با بیان اینکه وزارت علوم برنامه دارد ظرفیت اعزام دانشجویان به اردوهای راهیان نور را افزایش دهد، افزود: درحال حاضر برخی از اتوبوس های دانشگاه ها به دلیل محدودیت های قانونی پلیس راه نمی توانند سفرهای خارج از شهر داشته باشند که امیدواریم با وجود این مشکلات بتوانیم ظرفیت ها را افزایش دهیم.

معاون فرهنگی وزارت علوم تصریح کرد: طبق سال های گذشته در مسیرهایی که امکان سفرهای ریلی داشته باشند دانشجویان از طریق قطار به اردوهای راهیان نور اعزام خواهند شد.

هاشمی گفت: دانشگاه ها می توانند برای اعزام دانشجویان و اساتید به اردوهای راهیان نور برنامه ریزی کنند و در سال های گذشته برخی از دانشگاه ها کاروان های اساتید خود را به این سفر از طریق مسیرهای هوایی اعزام کردند که در سال جاری نیز دانشگاه ها می توانند این روند را ادامه دهند.