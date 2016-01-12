رسوب۲.۷میلیون تن ورق فولادی درانبارها/جایزه صادراتی باید احیا شود

مهدی کرباسیان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نبود موازنه در زنجیره فولاد همواره یکی از دغدغه های دولت بوده و در سالجاری نیز کشور با کسری ۱۰ میلیون تنی گندله مواجه است، این در شرایطی است که برهم خوردن همین موازنه میتواند منجر به آسیبهای جدی برای صنعت فولاد کشور شود، ضمن اینکه رقبا هم بیکار ننشستهاند و مدام با برنامه ریزیهای خود تلاش دارند تا عرصه را برای فولاد صادراتی ایران تنگتر کنند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: از سال آینده با راه اندازی طرحهای جدید گندلهسازی، ۱۰ میلیون تن به ظرفیت تولید این ماده معدنی افزوده میشود که امیدواریم بتوانیم شاهد ایجاد توازن در این بخش بوده و رونق مجدد صادرات فولاد را شاهد باشیم.
وی تصریح کرد: نبود موازنه در زنجیره فولاد در شرایطی است که ۲.۷ میلیون تن ورق فولادی در انبارها رسوب کرده است که باید فکری برای صادرات آنها کرد. در این میان به نظر میرسد با پرداخت جایزه باید زمینه را برای رونق صادرات فراهم کرد.
کرباسیان با بیان اینکه دریافت جایزه صادراتی برای فولاد را از دولت پیگیر هستیم، خاطرنشان کرد: با توجه به کاهش شدید قیمت جهانی فولاد و رسیدن بهای آن به حدود ۲۶۰ دلار و همچنین اختصاص ۱۵ درصدی جایزه صادراتی چین به محصولات صادراتی، ارزش واردات فولاد به دیگر کشورها برای کالاهای چینی بسیار پایین آمده است.
وی اظهار داشت: همچنین عوامل دیگری در برهم زدن تناسب قیمتی فولاد در بازارهای جهانی موثر بوده اند که از جمله آن می توان به تغییر نرخ روبل روسیه در مقابل دلار اشاره کرد که در ارزان تر شدن قیمت محصولات فولادی آنها تاثیرگذار بوده است.
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