زلزله ۴.۹ ریشتری شمال استان اردبیل را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز اصلی این زمین لرزه شهر جلیل آباد کشور جمهوری آذربایجان اعلام شده اما به دلیل فاصله نزدیک این شهر با منطقه شمالی استان اردبیل، شدت زلزله در بخش هایی از این استان نیز کاملا احساس شده است.

زلزله حادث شده ساعت شش و هشت دقیقه و ۳۸ ثانیه صبح امروز سه شنبه در عمق ۱۹ كيلومتری زمین و در فاصله ۱۲ کیلومتری شهر جلیل آباد جمهوری آذربایجان اتفاق افتاده است.

محل وقوع این زلزله ۱۷ کیلومتر با شهرستان بیله سوار در نوار مرزی شمالی استان اردبیل فاصله داشته است.

علاوه بر شهرستان گرمی این زمین لرزه در شهرسهای شمالی استان از جمله پارس آباد و گرمی و... که هم مرز با کشور جمهوری آذربایجان هستند به شدت احساس شده است.

همچنین در اردبیل به عنوان مرکز استان نیز زلزله جلیل آباد جمهوری آذربایجان به صورت نسبتا محسوس احساس شد.

هنوز از میزان خسارت جانی و مالی این زمین لرزه در شهرستان های این استان گزارشی اعلام نشده است.

با این وجود زمین لرزه صبح امروز موجب ترس و نگرانی شهروندان شهرستان های شمالی استان اردبیل شده است.