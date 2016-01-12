سپردن کار به افراد ناتوان مصداق ممانعت از توسعه کردستان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دفتر نماینده ولی فقیه در استان کردستان، آیتالله سیدمحمد حسینیشاهرودی شامگاه دوشنبه در نشست صمیمی با اصحاب رسانه استان کردستان به مناسبت روز بسیج رسانه با اشاره به مطالب مطرح شده از سوی حاضران در جلسه گفت: یکی از برکات منعقد شدن چنین جلساتی فراهم شدن زمینه حل مشکلات جامعه به صورت عام و صنفهای مختلف به صورت خاص است.
وی به اثرگذاری رسانهها در جامعه اشاره کرد واظهارداشت: همه رسانههای فعال در کردستان باید دست در دست هم تلاش کنند حرکتی مناسب در استان به منظور گشایش در امور مردم انجام دهند.
نماینده ولی فقیه در استان کردستان با اشاره به هجمههای مختلف علیه مردم و نظام از سوی دشمنان بیان کرد: دلیل حملاتی که علیه کشور ما شکل میگیرد اثرگذاری انقلاب و نظام در عرصه جهانی است و مادامی که این اثرگذاری تداوم دارد حملات هم بدون وقفه ادامه مییابد.
حوزه نرم در کشور باید نفوذناپذیر شود
وی با اشاره به اینکه دشمنان نظام نمیتوانند از حوزههایی چون حوزه نظامی به کشور ضربه بزنند گفت: ورود دشمنان به عرصه جنگ نرم به دلیل قدرت بالای دفاعی کشور در حوزههای دیگر است و حوزه نرم هم باید به حدی از مصونیت که غیرقابل نفوذ باشد برسد تا توطئههای دشمن در این زمینه هم بیاثر شود.
آیتالله حسینیشاهرودی با اشاره به برخی توطئهها علیه ایران اسلامی در چند سال اخیر با توجه به اوضاع نابسامان منطقه افزود: یکی از برنامههای سالهای اخیر دشمن درگیر کردن ایران در جنگهای منطقه بود که در این راه توفیقی به دست نیاورد هرچند برخی کشورهای منطقه چون عربستان اسیر این توطئه شده و به پیکره جهان اسلام ضربه زدند و در این میان ثروت ملی و آبروی خود را هم هزینه کردند.
وی رژیم صهیونیستی را برنده اصلی اختلاف کشورهای اسلامی و جنگهای منطقه دانست و گفت: نبود رهبری خردمندانه در بسیاری از کشورهای اسلامی عامل کشیده شدن کشورها و ملتهای مسلمان به سوی اختلاف و درگیری است.
نماینده ولی فقیه در استان کردستان با اشاره به رفتار محتاطانه دشمنان با ایران در بخشهای مختلف افزود: دشمنان تنها از بخشی از قدرت دفاعی ایران آگاهند با این حال کاملاً محتاطانه رفتار کرده و تاکنون حرکت حسابنشدهای که ایران را وادار به واکنش سخت در برابر آنها کند انجام ندادهاند.
وی با یادآوری قدرت سخت ایران اسلامی، به ضرورت تقویت قدرت نرم کشور هم تأکید کرد و گفت: یکی از عواملی که سبب شد مسیر انقلاب اسلامی سال ۵۷ با سرعت بیشتری طی شود اثرگذاری رسانه بود و در این حوزه انتشار مقاله توهین آمیز روزنامه اطلاعات نسبت به امام راحل، برای انقلاب اثرگذاری مثبت و برای رژیم اثری بسیار منفی داشت چرا که ذهن مردم را نسبت به اهداف پشت پرده رژیم روشنتر کرد.
آیتالله حسینیشاهرودی به سرعت انتقال اطلاعات در عصر حاضر اشاره کرد و افزود: ابزار ارتباطاتی گسترش فراوانی در عصر حاضر پیدا کرده و کنترل مبادله اطلاعات بسیار سخت شده و در عین حال هم ظرافت و دقت کار در حوزه اطلاعرسانی بالا رفته است و به همین دلیل نقشهای مثبت و مخرب در حوزه رسانه و اطلاع رسانی هم برجستهتر شده است.
وی با اشاره به ضرورت حمایت دولت از رسانهها تصریح کرد: دولت باید چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم به رسانهها کمک کند البته نباید تصور شود که این کمک لزوماً رسانهها را دولتی میکند و ظرافت انجام کار باید مد نظر باشد.
مدیران تحمل خود در حوزه نقد رسانهها را بالا ببرند
نماینده ولی فقیه در استان کردستان با اشاره به اینکه مدیران باید سعه صدر و تحمل خود را در بحث نقد رسانه بالا ببرند گفت: اینکه رسانه به گونهای عمل کند که تنها آنچه مطلوب نظر مدیران است اتفاق بیافتد کارکرد رسانه زیر سوال میرود و این روند مطلوب نیست.
وی در عین دفاع از کارکرد رسانه در حوزه نقد افزود: نقد باید اخلاقمحور باشد و در اطلاع رسانی هم انصاف و عدالت رعایت شده و واقعیتها به مردم منعکس شود.
آیتالله حسینیشاهرودی به مشکلات معیشتی خبرنگاران اشاره و تأکید کرد: معیشت فعالان رسانه حتماً باید از مسیرهای صحیح تأمین شود و اگر معیشت قلم به دستان و اصحاب رسانه از مسیر صواب تأمین نشود نمیتوان انتظار عمل درست از فعالان این حوزه داشت و مشکلاتی هم گریبانگیر جامعه خواهد شد و بروز این مشکلات به نفع هیچ کس نیست.
وی یکی از راهکارهای کیفی شدن کار ادارات و نهادهای مختلف را هزینه درست فرهنگی دانست و گفت: پیش بینی بودجه فرهنگی مناسب در یک دستگاه و از آن مهمتر هزینه درست آن به نفع جامعه است و این مهم باید مد نظر همه دستگاهها باشد.
نماینده ولی فقیه در استان کردستان کیفیت بخشیدن به مطالب رسانهها را بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: کیفیت بخشی به مطالب که در رسانهها منتشر میشود باید به طور مستمر مدنظر باشد و یکی از راههای رسیدن به این مهم برگزاری دورههای آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت برای اصحاب رسانه است.
وی خاطر نشان کرد: ضعف مهارت اطلاعرسانی در یک رسانه سبب عقب افتادگی آن رسانه در حوزه اطلاع رسانی شده و صدمات جبران ناپذیری به جامعه وارد میکنند.
آیتالله حسینیشاهرودی حفظ جایگاههای مختلف با نیروی قهری را غیرممکن دانست و گفت: هر کاری که با صداقت توأم نباشد نمیتواند در جامعه اثرگذاری درازمدت داشته باشد و فعالیت صادقانه در نشریات اهمیت فراوانی دارد و یک رسانه باید با بیان حقایق و ارائه تحلیل درست در جامعه جایگاهی مقبول برای خود دست و پا کند.
وی با اشاره به اینکه رسانه در شیوه زندگی مردم اثرگذار است افزود: رسانه باید نیازهای مردم را مد نظر قرار دهد و با در نظر گرفتن این نیازها رسالت خود را به انجام برساند.
رسانهها نیازهای واقعی مردم را ببینند
نماینده ولی فقیه در استان کردستان بیان کرد: نیازهای واقعی جامعه هیچگاه فراموش نمیشود و رسانه باید نیازهای واقعی مردم را ببیند و از مشکلات به عنوان ابزاری برای رسیدن به خواستههای گروهی استفاده نکند.
وی ارائه راهکار برای حل مشکلات را از نقد بهتر ذکر کرد و گفت: هرچند با نقد موافق هستیم اما در عین حال اعتقاد داریم که انتقاد صرف اگر درست هم باشد ناامید کننده است و تزریق ناامیدی به جامعه مطلوب نیست.
آیتالله حسینیشاهرودی به عملکرد دولتهای مختلف اشاره کرد و افزود: موفقیت دولتها نسبی است و ارزیابی باید با در نظر گرفتن شرایط و حوزههای مختلف انجام شود.
وی با اشاره به اختصاص بودجه بسیار مناسب به استان با وجود شرایط سخت اقتصادی در کشور گفت: بخشی از بودجه اختصاصی استان در بخش آموزشی هزینه شد و سؤال این است که بهتر نبود این بودجه با توجه به اینکه اولویت اول کردستان در زمان حاضر بیکاری جوانان است برای ساخت یک کارخانه صرف میشد تا بخشی از بیکاری استان را برطرف کند و اینجاست که رسانه باید اولویتهای جامعه را یادآوری کرد و مطالبهگری کند.
نماینده ولی فقیه در استان کردستان به ضرورت توجه رسانهها به بحث توسعه استان کردستان اشاره کرد و افزود: رسانهها عملکرد کسانی را که مانع توسعه استان هستند دلسوزانه و متعهدانه نقد کرده و بدون اینکه به شخصیت افراد و آبروی کسی تعرض کنند آنها را به مردم معرفی کنند.
وی با اشاره به اینکه نقد رسانهها ممکن است خوشایند برخی نباشد، عنوان کرد: سپردن کار به افراد ناتوان مصداق ممانعت از توسعه کردستان است و رسانه باید دلسوزانه و از سر خیرخواهی این نکته را همواره پیگیری کرده و آنچه را به نفع نظام و مردم است مطالبه کند.
آیتالله حسینیشاهرودی به مسئله مهم انتخابات اسفندماه اشاره و با یادآوری کارکرد رسانه در این حوزه گفت: نقش رسانه در بحث انتخابات بیبدیل است و رسانهها در حوزه انتخابات باید به گونهای حرکت کنند که مانع فرصتسوزی در جامعه با یک انتخاب نادرست شوند.
وی با اشاره به روند تأیید صلاحیتها در استان افزود: آنچه تاکنون در پیش گرفتهایم همواره توصیه به تأیید صلاحیت افراد در چارچوب قانون و نه رد صلاحیت افراد بوده و همه باید بدانند که در این حوزه تنها تشخیص کسانی که مسئول تأیید یا عدم احراز صلاحیت اشخاص هستند ملاک است.
نماینده ولی فقیه در استان کردستان یکی از راههای توسعه کردستان را انتخاب نمایندگان توانمند عنوان کرد و گفت: کسانی که به عنوان نماینده مردم کردستان به مجلس میروند باید بدانند حق ندارند مصالح این مردم شریف را به هیچ قیمتی بفروشند.
وی به اوضاع منطقه و کشورهای اسلامی اشاره کرد و افزود: دشمن اصلی ما در دنیا آمریکاست و کشورهایی مانند عربستان فریبخورده استکبار هستند و باید با دیده تأسف به آنها نگریست.
آیتالله حسینیشاهرودی به شهادت شیخ نمر اشاره کرد و گفت: این روحانی تقریبی یکی از مدافعان وحدت شیعه و سنی بود و تنها جرمش مخالفت با یک نظام فاسد حکومتی بود و سرانجام هم جان خود را فدای بیداری ملتهای مسلمان کرد.
وی گفت: مستکبران و دشمنان قسم خورده اسلام ناب محمدی در مقطع زمانی حاضر با ثروت ملتهای مسلمان مشغول بریدن ریشه اسلام هستند و با وضعیتی که شاهد هستیم میتوان گفت که ثروت اسلام در راه ضربه زدن به عزت و آبروی اسلام هزینه میشود.
نماینده ولی فقیه در استان کردستان با مقایسه وضعیت محمد مرسی و بشار اسد افزود: بشار اسد به راه مقاومت پایبند ماند و اکنون هم با وجود ۵ سال جنگ هنوز به حکومت ادامه میدهد ولی مرسی که راه مقاومت را کنار گذشت و به مستکبران دست دوستی داد نه تنها حکومتش ساقط شد بلکه زحمات چندین ساله انقلابیون و مردم را به باد داد.
وی به نقش رسانهها در بیداری بخشی به جامعه و مردم اشاره کرد و گفت: صدا و سیمای مرکز کردستان بخشی از برنامههای خود را به معرفی رسانههای فعال در استان اختصاص داده و آنها را به مردم بشناساند تا از ظرفیت رسانهها در آگاهی بخشی به جامعه هرچه بیشتر استفاده شود.
نظر شما