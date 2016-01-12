زلزله آذربایجان در اردبیل خسارت نداشت/اعزام تیم ارزیاب به روستاها

علی اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: این زلزله که در ساعت شش و هشت دقیقه صبح روز سه‌شنبه در نزدیکی شهر جلیل‌آباد کشور جمهوری آذربایجان به وقوع پیوست در شهرستان های گرمی، بیله سوار و پارس‌آباد و حتی شهرستان اردبیل احساس شد.

وی افزود: از ساعات اولیه صبح تماس‌های متعددی در خصوص این زلزله صورت گرفته که البته به دلیل قدرت و عمق قابل‌ توجه آن برخی شهروندان را دچار هراس کرده است.

مدیرکل مدیریت بحران استان تصریح کرد: ما در هر سه شهرستان گرمی، بیله سوار و پارس‌آباد جلسه مدیریت بحران تشکیل دادیم و فرمانداران و بخشداران نسبت به خسارت احتمالی این زلزله که در ۱۷ کیلومتری بیله سوار در شمال استان اتفاق افتاده هم اکنون آماده هستند.

وی متذکر شد: همچنین پس از وقوع این زمین لرزه، تیم‌های ارزیاب متشکل از نمایندگان فرمانداری های سه شهرستان شمالی استان، بنیاد مسکن و هلال‌احمر به روستاها اعزام شده تا خسارت احتمالی را بررسی کنند.

وی تأکید کرد: تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر خسارت جانی و تخریب منازل شهری و روستایی به دست ما نرسیده است با این حال بررسی ها همچنان تداوم دارد.