  1. استانها
  2. اردبیل
۲۲ دی ۱۳۹۴، ۹:۰۳

مدیرکل مدیریت بحران اردبیل با مهر مطرح کرد؛

زلزله آذربایجان در اردبیل خسارت نداشت/اعزام تیم ارزیاب به روستاها

زلزله آذربایجان در اردبیل خسارت نداشت/اعزام تیم ارزیاب به روستاها

اردبیل – مدیرکل مدیریت بحران استان اردبیل گفت: با بررسی‌های صورت گرفته طی ساعات اولیه بعد از وقوع زلزله ۴.۹ ریشتری کشور جمهوری آذربایجان، تاکنون خسارتی از این حادثه در استان گزارش نشده است.

علی اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: این زلزله که در ساعت شش و هشت دقیقه صبح روز سه‌شنبه در نزدیکی شهر جلیل‌آباد کشور جمهوری آذربایجان به وقوع پیوست در شهرستان های گرمی، بیله سوار و پارس‌آباد و حتی شهرستان اردبیل احساس شد.

وی افزود: از ساعات اولیه صبح تماس‌های متعددی در خصوص این زلزله صورت گرفته که البته به دلیل قدرت و عمق قابل‌ توجه آن برخی شهروندان را دچار هراس کرده است.

مدیرکل مدیریت بحران استان تصریح کرد: ما در هر سه شهرستان گرمی، بیله سوار و پارس‌آباد جلسه مدیریت بحران تشکیل دادیم و فرمانداران و بخشداران نسبت به خسارت احتمالی این زلزله که در ۱۷ کیلومتری بیله سوار در شمال استان اتفاق افتاده هم اکنون آماده هستند.

وی متذکر شد: همچنین پس از وقوع این زمین لرزه، تیم‌های ارزیاب متشکل از نمایندگان فرمانداری های سه شهرستان شمالی استان، بنیاد مسکن و هلال‌احمر به روستاها اعزام شده تا خسارت احتمالی را بررسی کنند.

وی تأکید کرد: تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر خسارت جانی و تخریب منازل شهری و روستایی به دست ما نرسیده است با این حال بررسی ها همچنان تداوم دارد.

کد مطلب 3022842
محمد میرزایی ناطق

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها