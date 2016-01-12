تیم هیئت بسکتبال قم در لیگ دسته اول مغلوب تیم ملی جوانان شد

علی خبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هفته دوازدهم رقابت‌های لیگ دسته اول بسکتبال باشگاه‌های کشور دوشنبه شب برگزار شد و در یکی از بازی‌ها در تهران، تیم هیئت بسکتبال قم برابر تیم ملی جوانان مغلوب شد.

وی افزود: در این مسابقات تیم جوانان ۲۰۱۶ موفق شد با نتیجه ۷۱ بر ۶۱ برابر تیم هیئت بسکتبال قم پیروز شود تا نماینده قم پنجمین شکست فصل را پذیرا شود.

سرپرست تیم هیئت بسکتبال قم گفت: در این مسابقه بازیکنان تیم هیئت بسکتبال قم بازی خوبی انجام دادند اما تیم ملی جوانان در زیر سبد هوشیار‌تر عمل کرد و توانستند جایگاه خود را در جدول بهبود بخشد.

خبری بیان داشت: با توجه به این نتیجه تیم هیئت بسکتبال قم از ۱۰ بازی صاحب ۵ پیروزی و ۵ شکست است و ۱۵ امتیاز دارد و در میانه جدول قرار گرفته است.

وی عنوان کرد: با توجه به قرار گرفتن تیم هیئت بسکتبال قم در میانه جدول در تلاش هستیم در بازی بعدی برابر تیم ریرای قزوین در قم امتیاز کامل بازی را به دست آوریم تا جایگاه بهتری در جدول کسب کنیم.

سرپرست تیم هیئت بسکتبال قم تصریح کرد: نماینده بسکتبال قم در بازی‌های گذشته خود موفق به شکست تیم‌های ریرای قزوین، مهرام تهران، ایستک کردستان، آرارات تهران و تیم ملی جوانان ۲۰۱۶ شده است و در برابر تیم‌های کاله مازندران در ۲ بازی رفت و برگشت، شیمیدر تهران، پارسای مشهد و تیم ملی جوانان بازنده شده است.