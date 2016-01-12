۹۵ درصد مبتلایان به ديسک كمر با روش های غيرجراحی درمان می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر رضا سلمان روغنی در آستانه برگزاري نوزدهمين كنگره سالانه انجمن طب فيزيكي، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران، اظهار داشت: علاوه بر اين در حال حاضر بيش از ۹۵ درصد موارد كمردردهاي حاد با روش هاي غيرجراحي درمان مي شوند اما در ايران اينطور نيست.

وی در مورد محورهاي اين كنگره گفت: اين كنگره با محورهاي تازه هاي توانبخشي و طب فيزيكي، درمان هاي غيرجراحي، دردهاي عضلاني، سكته هاي مغزي و ضايعات نخاعي برگزار مي شود.

روغنی افزود: روش هاي غيرجراحي در ابتدا شامل دارودرماني و درمان های فیزیکی است كه اگر بيماران با اين روش جواب نگرفتند، تزريقات تخصصي تحت گاید اشعه ایکس و یا سونوگرافي در ستون فقرات، در مفاصل و در كنار ريشه هاي عصبي انجام مي شود.

وی خاطرنشان كرد كه، اين روش ها در جوانان و افراد ميانسال بهتر جواب مي دهد اما در سالمندان كمتر است ولي چون در اين روش ها بي هوشي عمومي داده نمي شد، براي سالمندان كم خطرتر است.

دبیر نوزدهمين كنگره سالانه انجمن طب فيزيكي ، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران تصريح كرد: با استفاده از اين روش ها، در حقيقت بدون اينكه تيغ جراحي به بيمار برخورد کند، بیمار درمان میشود و کمترین آسیب به آناتومی و فیزیو لوژی بدن وارد می شود.

وی گفت با اين حال ممكن است در برخي بيماران اين روش ها جواب ندهد كه در نهايت بيمار نيازمند جراحي مي شود. تعیین مرز بین روش های جراح و غیر جراحی در کمر دردها از اهداف اصلی این کنگره است.

روغني اضافه كرد: همچنين در اين كنگره بر لزوم راه اندازي بخش هاي طب توانبخشيدر بيمارستان ها براي بيماران سكته هاي مغزي و ضايعات نخاعي كه پس از انجام درمان هاي لازم دچار ناتواني هاي جسمي و حركتي مي شوند تاكيد و راهكارهاي لازم در اين زمينه ارايه مي شود.

وي ادامه داد: همچنين در اين كنگره بر اينكه اين بيماران بايد تحت اقدامات طب توانبخشي قرار گيرند تا درمان شده و به سطح اجتماع و زندگي عادي خود بازگردند، نيز تاكيد مي شود.

روغني گفت: ارايه تازه ترين روش هاي درماني در سندرم دردهاي عضلاني ستون فقرات، تازه ترين هاي طب توانبخشی بيماري هاي عضلاني- اسكلتي، تست هاي مربوط به بيماري هاي عضلاني اسكلتي و تازه هاي طب توانبخشی قلب و ریه وطب توانبخشی سکته مغزی و ضایعات نخاعیاز ديگر موضوعات مورد بررسي در اين كنگره است.

وي به حضور مهمانان خارجي در اين كنگره اشاره كرد و افزود: مهماناني از ۸ كشور ازجمله سوئد، مالزي، فرانسه، آلمان، کره و آمريكا در اين كنگره حضور يافته و به ايراد سخنراني مي پردازند.

به گفته روغني، نوزدهمين كنگره سالانه انجمن طب فيزيكي و توانبخشي به همت اين انجمن و با همكاري دانشگاه هاي علوم پزشكي و علوم بهزيستي، شهرداي تهران و سازمان هلال احمر برگزار مي شود.

نوزدهمين كنگره سالانه انجمن طب فيزيكي ، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران در روزهاي ۱۴ تا ۱۶ بهمن ۹۴ در هتل المپيک تهران برگزار می شود.