اعضای شورای مرکزی کانون طراحان و مدیران تبلیغات سینما انتخاب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در مجمع عمومی کانون شورای مرکزی «کانون طراحان و مدیران تبلیغات سینمای ایران» که شب گذشته دوشنبه بیست و یکم دی ماه با حضور ۴۵ نفر از اعضا در تالار اسوه برگزار شد، مسعود نجفی، سیروس سلیمی، فرامرز روشنایی، میثم میرزایی و مهدی سعدی به عنوان شورای مرکزی «کانون طراحان و مدیران تبلیغات سینمای ایران» و میثم معراجی به عنوان بازرس انتخاب شدند.

منصوره بسمل و بهزاد خورشیدی نیز به عنوان اعضای علی البدل شورای مرکزی و نگین موسوی بازرس علی البدل انتخاب شدند.

در ابتدای این مجمع میثم مولایی نایب رییس دوره اول شورای مرکزی به همراه امیرحسین رسائل خزانه دار و آرش صادقی دبیر کانون به ارائه گزارشی از فعالیت های انجام شده پرداختند و سپس رای گیری زیر نظر ابراهیم حقیقی، امیر اثباتی و آرش معیریان انجام شد.

نجفی با ۳۷ رای، سلیمی با ۲۸ و روشنایی با ۱۹ رای بیشترین آراء را کسب کردند و بسمل، خورشیدی و میرزایی هر کدام با ۱۸ رای به دلیل آرای مساوی به همراه مهدی سعدی با ۱۷ رای به دور دوم راه یافتند که در انتخابات مجدد میرزایی ۳۰، سعدی ۲۶، بسمل ۱۵ و خورشیدی ۱۲ رای کسب کردند.

در انتخاب بازرس هم معراجی با ۱۸ رای انتخاب شد و نگین موسوی و علی زادمهر هرکدام ۱۰ رای بدست آوردند که در نهایت با انصراف زادمهر، موسوی علی البدل بازرس شد.

کانون طراحان و مدیران تبلیغات سینمای ایران به عنوان سی امین صنف خانه سینما از مدیران روابط عمومی فیلم های سینمایی، طراحان گرافیک و سازندگان تیزر، آنونس و عنوان بندی تشکیل شده است.