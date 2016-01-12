الاهلی به دنبال مدافع برزیلی/ منتظری رفتنی است؟

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال الاهلی قطر که از مصدومیت و غیبت بازیکنانش در طول این فصل ضربات زیادی خورد و امتیازات زیادی از دست داد، به دنبال ترمیم نقاط ضعف خود است. آنها در حالی با یک مهاجم آرژانتینی به توافق رسیدند که برای خط دفاع هم به دنبال یک مدافع برزیلی هستند.

«برونو» مدافعی است که طبق اعلام رسانه‌های قطری مذاکراتی را با باشگاه الاهلی داشته و به توافق با این باشگاه نزدیک است. برونو ۲۹ ساله است و در باشگاه‌های برزیلی سابقه بازی دارد.

این در حالی است که پژمان منتظری یکی از مدافعان تیم الاهلی بوده و در هفته‌های منتهی به نیم فصل اول لیگ قطر به خاطر مصدومیت چند بازی متوالی تیمش را از دست داد. همین مسئله شائباتی را درباره احتمال خروج نام این بازیکن ایرانی از لیست الاهلی ایجاد کرده است.