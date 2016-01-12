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۲۲ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۱۵

کتاب «مسیحیت در مقابل اسلام؛ تاریخچه یک ارتباط شکست خورده»منتشرشد

کتاب «مسیحیت در مقابل اسلام؛ تاریخچه یک ارتباط شکست خورده»منتشرشد

کتاب«مسیحیت در مقابل اسلام؛ تاریخچه یک ارتباط شکست خورده» در آلمان منتشر و روانه بازار نشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، لودویگ هاگمن، پروفسور تاریخ ادیان و اللهیات دانشگاه مانهایم، در کتاب جدید خود به بررسی روابط تاریخی اسلام و مسیحیت (از دوران حضرت محمد تا کنون) پرداخته است و به بازدید اجمالی تعریف قران از مسیحیت، تصرف مناطق مسیحی نشین توسط مسلمانان، جنگهای صلیبی، ترویج مسیحیت زیر سایه استعمار کشورهای اسلامی می پردازد.

وی همچنین به تحقیقات تاریخی و انتقادی قرن ۱۹ در زمینه اسلام اشاره می‌کند که آغازی بود برای رویارو شدن این دو مذهب با یکدیگر در مقطع اللهیات. هاگمن در پایان با در نظر گرفتن مشکلات عصر حاظر به اهمیت گفت و گو این دو ادیان تاکید میکند.

این کتاب از سوی انتشارات (WBG) Wissenschaftliche Buchgesellschaft و در ۱۵۶ صفحه و با قیمت ۴۴,۹۵ یورو روانه بازار کتاب کشور آلمان شده است.

کد مطلب 3022855
خداداد خادم

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