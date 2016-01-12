به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سهشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون شوراها در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس در دستور کار صحن علنی قرار گرفت. این مواد در خصوص برگزاری الکترونیکی انتخابات بود.
نمایندگان تمام مواد مربوط به برگزاری انتخابات الکترونیکی که مورد اصلاح کمیسیون شوراها قرار گرفته بود را حذف کردند. بر این اساس برگزاری الکترونیکی انتخابات منتفی شد؛ زیرا زیربناهای قانونی این کار وجود ندارد.
در همین زمینه محمدجواد کولیوند نایب رئیس کمیسیون شوراها در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برخی ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات گفت: طبق قانون انتخابات مجلس، وزارت کشور میتواند با تایید شورای نگهبان از روشهای نوینسازی اخذ رأی استفاده کند که یکی از این روشها برگزاری الکترونیکی انتخابات است.
نماینده مردم کرج با تاکید بر اینکه اجرای روشهای نوین اخذ رأی نیاز به قانونگذاریهای جدید دارد، گفت: امروز در صحن مجلس قوانینی که در خصوص روشهای نوین اخذ رأی طراحی شده بود، حذف شد، بنابراین فرآیند انتخابات در اخذ، شمارش و تجمیع، الکترونیکی نخواهد بود و به صورت دستی برگزار میشود.
وی تصریح کرد: بر این اساس برگزاری کامل روند انتخابات به صورت الکترونیکی منتفی شد.
به گزارش مهر، پیش از این ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده بود در جلسه شورای نگهبان و ستاد انتخابات کشور به این نتیجه رسیدیم که هنوز ساز و کار دقیق برگزاری انتخابات الکترونیک وجود ندارد و قرار است با حضور چند شرکت معتمد، موضوع برگزاری الکترونیکی انتخابات بررسی شود که اگر ابهامات رفع نشود، برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک با مشکل مواجه خواهد شد.
موادی که امروز در صحن علنی مجلس حذف شد، در خصوص نحوه ثبتنام رأیدهندگان در انتخابات الکترونیکی، جایگزینی دستگاههای الکترونیکی به جای صندوق رأی، ساز و کار استفاده از افراد کمسواد یا بیسواد از دستگاههای الکترونیکی اخذ رأی و همچنین مجازاتهای تخلفات انتخاباتی در برگزاری انتخابات الکترونیکی بود.
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