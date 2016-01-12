بزرگداشت شهید شیخ نمر باقر النمر با مشارکت مراکز اسلامی لندن

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که با حضور جمعی از روحانيون و علما، روسای مراکز اسلامی، اساتيد دانشگاهها، حبیب الله زاده کاردار سفارت جمهوری اسلامی ايران در لندن و اقشار مختلف مردم برگزار شد تنی چند از رؤسای مراکز اسلامی لندن طی سخنانی ضمن محکوم کردن جنایات رژیم آل سعود تلاش های شهید باقر النمر را در جهت دفاع از حق و ایجاد اصلاحات در جامعه عربستان ستودند.

از جمله این سخنرانان حجت الاسلام عالمی رئیس مجمع اسلامی جهانی لندن بود که با ذکر کلامی از مولا علی (ع) گفت: آن حضرت در باب امر به معروف ونهی از منکر می فرماید:ارجمندترین اعمال نزد خدا کلمه حقی است که نزد حاکم جائر به زبان آورده شود. وی همچنین به کلام حضرت رسول (ص) اشاره کرد که فرمودند: امتی رستگار است که در آن مظلوم بدون لکنت زبان بتواند از ظالم دادخواهی کند.

وی با بیان این احادیث، نتیجه گرفت که آیت الله شیخ نمر هدفی جز امر به معروف و نهی از منکر نداشته است وتنها در راه احقاق کلمه حق واجرای فرمان بزرگان دین واحساس مسئولیت اسلامی خود در دفاع از مظلومان به شهادت رسیده است.

دیگر سخنران این مراسم آیت الله دکتر سید فاضل میلانی رئیس مرکز اسلامی آیت الله خویی بود که گفت : اکنون دول عربی مساله اصلی خاورمیانه یعنی موضوع فلسطین را فراموش کرده و نیروی خود را متوجه جنگ شیعه و سنی کرده اند. وی با اشاره به نمونه های تاریخی در گذشته اسلام، شهدای متعددی همچون شهید اول، شهید ثانی وشهید ثالث را نام برد که همگی برای اعتلای حق وامر به معروف نهی از منکر به شهادت رسیده اند. وی همچنین افزود : حاکمان آل سعود بر خلاف تمام پیمان های بین المللی که خود زیر آن را امضاء کرده اند عمل می نمایند واین در حالی است که تمام نهادهای بین المللی نیز با کمال تاسف چشم خود را بر این واقعیت های وحشتناک بسته اند.

حجت الاسلام والمسلمین موسوی رئیس مجمع اسلامی اهل بیت لندن نیز یکی دیگر از سخنرنان این مراسم بود که گفت مصیبت ما چند وجهی است، یک وجه آن جنایت آل سعود است اما وجه اسفبار تر آن این است که مدافعان حقوق بشر و دولتهای غربی با این دولت قرون وسطایی همکاری می کنند. شیخ باقر النمر با منطق قرون وسطایی اعدام شد که مورد تایید دولت های غربی است. وی با تاکید بر نفاق دول غربی گفت که این نفاق در رسانه های غربی مانند بی بی سی، سی ان ان و فاکس نیوز نیز دیده می شود.

حجت الاسلام موسوی افزود: در موضوع شهادت؛ ما بازنده نیستیم. شهادت آروزی ماست و کرامتی است از سوی خدا. ما با این شهادت ها قوی تر می شویم در حالیکه بدبختی برای دیکتاتورها است که فکر می کنند با این کار جلوی سقوط خودشان را می گیرند. وی در ادامه رفتار آل سعود در وارونه جلوه دادن تاریخ را مشابه کار یزید دانست که شهدا و اسرای کربلا را به عنوان خارجی و کافر به مردم معرفی کرد لذا به همین ترتیب آل سعود شیخ نمر را همراه با تروریستها اعدام کرد تا حادثه را وارونه جلوه دهد. وی همچنین گفت اگر شرکای غربی آل سعود بر سر حرفشان در مورد حقوق بشر بایستند، آل سعود نمی توانند دست به این اعمال بزنند. اما آنها بیشتر نگران جریان نفت و دلارهای نفتی هستند تا حقوق بشر. وی تاکید کرد که فقط جنایتکاران داعش نیستند که حقوق بشر را نقض می کنند بلکه دولتهای غربی با نفاقشان در جرم آنها شریک هستند.

حجت السلام دکتر محمدعلی شمالی رئیس مرکز اسلامی انگلیس هم بعنوان آخرین سخنران مراسم با اشاره به ستمگرانی که به انسانهای بی کس و کسانی که جز خدا دادرسی ندارند، ظلم می کنند، گفت :آنان همواره نتیجه بدتری خواهند گرفت. وی در ادامه یادآور شد که اگر به منطقه نگاه کنید هیچ رژیم ظالمی بر سر کار نمانده است. چرا که خداوند خود از ظالمان انتقام می گیرد. وی شهید نمر را فردی دانست که جدای ازمسائل سیاسی فقط خواستار برابری حقوق شیعیان عربستان بود. او نه به دنبال قدرت و مقام بود و نه روش نظامی و خشن در پیش گرفته بود. وی شاهد این موضوع را عدم بروز خشونت در مناطق شیعه نشین عربستان پس از اعدام شیخ نمر معرفی کرد و گفت: روشن است پیروان شیخ نمر نیز اعتقادی به خشونت ندارند. وی در پایان یادآوری کرد که نباید در این نکته شک کرد که اکثریت برادران اهل تسنن با ما در این مساله احساس همدردی می کنند و خاطرنشان کرد که نباید در دام اختلاف فرقه ای افتاد و این ماجرا را دعوای بین شیعه و سنی دانست، چرا که ایدئولوژی وهابی یک فرقه کوچک و محدود بوده و نه نماینده اسلام است و نه حتی نماینده اهل سنت.