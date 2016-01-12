به گزارش خبرگزاری مهر، رائول لوزانو که برای دیدن و بررسی مسابقات حریفان ایران در برلین حضور پیدا کرد، پس از پایان مسابقات انتخابی المپیک در منطقه اروپا گفت: این رقابتها با قهرمانی روسیه به پایان رسید، نتیجه‌ای که خیلی ها انتظارش را نداشتند.

وی با بیان اینکه روسیه در مسابقات بسیار مهمی عنوان قهرمانی به دست آورد، گفت: تیم ملی والیبال روسیه با پیشینه قهرمانی المپیک در لیگ جهانی سال ۲۰۱۵ ضعیف ظاهر شد، اما این تیم امسال در این مسابقات متفاوت بود.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران درباره دیدار نهایی این رقابتها گفت: فرانسه در گذشته از ضعف روسیه بهترین سود را برده بود، اما در این مسابقه روسیه در حد و اندازه‌های خودش ظاهر شد و فرانسه نتوانست مقابل روسیه بایستاد.

لوزانو تاکید کرد: حالا تیم ملی والیبال ایران دو رقیب سر سخت مانند فرانسه و لهستان را در مسابقات انتخابی ژاپن پیش رو دارد و باید سخت تلاش کنیم تا برابر آنان به پیروزی برسیم. البته نباید دیگر تیم‌های شرکت کننده در این مسابقات را نیز دست کم بگیریم. هر تیم برای ما یک رقیب جدی است.

مسابقات والیبال انتخابی المپیک ۲۰۱۶ در منطقه اروپا با قهرمانی روسیه به پایان رسید تا این تیم سهمیه مستقیم المپیک را به دست آورد. تیم‌های فرانسه و لهستان نیز با کسب عنوان‌های دوم و سوم سهمیه حضور در مسابقات انتخابی ژاپن که اردیبهشت ماه سال آینده برگزار می‌شود، به دست آوردند.