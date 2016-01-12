ابتلای دو غسال بهشت زهرا به آنفلوانزای فصلی تکذیب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بهشت زهرا در رابطه با برخی اخبار منتشره با تیتر ابتلای دو غسال بهشت زهرا به آنفولانزای H1N1 در جهت آگاهی و تنویر افکار عمومی اطلاعیه ای صادر کرد: خبر ابتلای کارگران غسال بهشت زهرا به آنفلوانزا که در سطح وسیع در رسانه ها و فضای مجازی منتشر شد؛ صحت نداشته و با توجه به انتشار وسیع در رسانه ها توضیحاتی در جهت تنویر افکار عمومی در این زمینه ارائه می شود:

کارکنان شریف و زحمتکش سازمان بهشت زهرا(سلام الله علیها) روزانه تعداد کثیری از اموات شهروندان تهرانی را در بالاترین سطح رعایت نکات بهداشتی و ایمنی و به صورت کاملاً منظم و سیستماتیک و مطابق با استاندارهای پذیرفته شده بهداشتی؛ رتق و فتق می نمایند و همچنین همه پرسنل و به طور ویژه مجموعه عروجیان و به ویژه کارکنانی که مستقیما با متوفی و سالن های تطهیر و سردخانه سر و کار دارند به صورت منظم و ادواری تحت نظر دائمی پزشکان اداره بهداشت سازمان و همچنین چکاب های پزشکی منظم بوده و به هیچ وجه موارد مطروحه در خبر مزبور مبنی بر موضوع ابتلا به بیماری H1N1 با عدم استفاده از کلاه و کفش ایمنی تفاوت دارد و می‌تواند مستقیم و غیرمستقیم شمار نامعلومی از افراد مختلف جامعه را تحت الشعاع قرار بده، صحت نداشته و موضوع رعایت نکات بهداشتی و پزشکی در مجموعه عروجیان؛ سالنهای تطهیر این سازمان از اهمیت بالایی برخوردار است.

لازم به توضیح است که در ماه‌های اخیر تنها دو تن از پرسنل شریف مجموعه سازمان بهشت زهرا (سلام الله علیها) به دلایل احتمالا سرماخوردگی پیشرفته به پزشک و سپس بیمارستان مراجعه و تحت آزمایش و درمان قرار گرفته که یک مورد از آنان مرخص و دیگری نیز مراحل تشخیص و درمان را طی می کند که این آمار با توجه به خدمات رسانی گسترده و بی وقفه این سازمان و شرایط خاص آن از جهت مواجهه پرسنل با انواع بیماریها نشانگر رعایت نکات و مسایل بهداشتی و حفظ سلامت پرسنل در سطح بسیار بالایی است.

نکته قابل توجه اینکه هیچ کدام از این دو پرسنل به طور مستقیم شاغل در واحد تطهیر و یا سالن های سردخانه که مستقیم با متوفی در تماس باشند، نبوده؛ فلذا انتشار این خبار و ارتباط دادن کار این عزیزان با بیماری آنان به‌شدت تکذیب می شود و مصداق بارز تشویش اذهان عمومی و ایجاد دلهره و اضطراب در جامعه است.

همانطور که ممکن است خدای ناکرده بیماری سرماخوردگی یا آنفلوانزا یا هر بیماری دیگر در هر یک از مشاغل دیگر نیز وجود داشته باشد که انشاالله همه شهروندانمان از آن بی بهره باشند؛ فلذا شایسته است و انتظار می رود؛ رسانه ها در جهت آرامش خاطر شهروندانمان؛ پس از اطلاع دقیق از صحت اخبار آن ها را منتشر کنند.