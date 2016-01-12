به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آشناگر شامگاه دوشنبه در نشست هم اندیشی اصحاب رسانه با نماینده ولی فقیه در استان کردستان که به مناسبت روز بسیج رسانه در سنندج برگزار شد، نقش رسانه‌ها در تحقق حضور حداکثری مردم در انتخابات پیش رو را بسیارتاثیرگذار خواند و گفت: ایجاد شور انتخاباتی و فراهم کردن زمینه حضور حداکثری مردم در این عرصه سرنوشت ساز رسالت آحاد مردم جامعه به ویژه مسئولان و اصحاب رسانه است.

وی عنوان کرد: می طلبد اهالی رسانه در استان با تمام توان و تلاش خود وارد عرصه شوند چراکه افزایش مشارکت منجر به انتخاب نماینده‌ای اصلح و توانمند در استان می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در این دوره از انتخابات مجلس خبرگان رهبری آمار نامزدها نسبت به دوره گذشته در استان ۶۳ درصد رشد داشته است، افزود: آمار نامزدهای مجلس شورای اسلامی هم ۱۲۰ درصد رشد داشته است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان ادامه داد: گسترش امید در میان مردم و انعکاس موانع و عواملی که در حضور حداکثری مردم در انتخابات خلل ایجاد می‌کند، از رسالت های رسانه‌ها است.

آشناگربه تبلیغات انتخاباتی اشاره و بیان کرد: تبلیغات مربوط به انتخابات ممکن است با آسیب ها و آفت هایی همراه که سبب ایجاد شکاف‌هایی در حوزه های مختلف شود بنابراین رسانه ها باید هوشیارانه مانع از ایجاد چنین شرایطی شوند.

وی از رسانه‌ها خواست نهضت برنامه خواهی از نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی را ایجاد کنند تا برخی از این کاندیداها گمان نکنند با ایجاد هیجان و وعده های که خارج از وظایف نمایندگان است، به آرای مردم دست پیدا می‌کنند.

وی بیان کرد: شبکه های اجتماعی در آستانه انتخابات می تواند نقش آفرینی مثبتی داشته باشند و هم مشکلاتی را ایجاد کنند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان بر نقش آفرینی رسانه ها در شبکه های اجتماعی تاکید کرد و افزود: گاهی اوقات برای تصمیم یک نهاد و یا یک رفتار در شبکه های اجتماعی کمپین هایی تشکیل می شود که اینگونه مسائل خطر جدی است و باید رسانه ها در این خصوص نقش آفرینی کنند.