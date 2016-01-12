۱.۵میلیون تن کالای غیر نفتی از گمرکات آذربایجان شرقی صادر شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت معدن و تجارت آذربایجان شرقی، غلامعلی راستی سه شنبه با اعلام این خبر افزود : در همین مدت ۸۰۰ هزار تن کالای غیر نفتی از مبادی گمرک استان صادر شد که این میزان نیمی از صادرات استان از گمرکات کل کشور است .

وی ادامه داد : با ایجاد بستر و زمینه مناسب برای صاردات در تلاش هستیم سهم صادرات از گمرکات آذربایجان شرقی را افزایش داده و در این راستا اقداماتی نظیر ایجاد کارگو هوائی قابل ذکر است.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی ارزش کالاهای صادر شده از گمرکات استان را ۷۴۵ میلیون دلار اعلام و تصریح کرد: این ارقام در مقایسه با سال گذشته از لحاظ وزنی یک درصد رشد و به لحاظ ارزشی دو درصد کاهش نشان می دهد.

راستی در پایان گفت : در ۹ ماهه امسال ۳۷۷ هزار و ۳۲۹ تن انواع کالا به ارزش ۷۴۸ میلیون و ۲۷۸ هزار و ۱۳۰ دلار از طریق گمرکات استان وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال ۹۳ به لحاظ وزنی سه درصد و به لحاظ ارزشی ۲۹ درصد کاهش داشته است.