شرکت ۵ هزار نفر در آزمون استخدامی/آغاز ثبت نام دستیاران ستادی

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تاکنون ۵ هزار و ۸۳ نفر برای شرکت در دومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور (شامل ۱۸ دستگاه اجرایی) ثبت نام کرده اند.

وی افزود: مهلت ثبت نام در این آزمون تا روز شنبه ۲۶ دی ماه ۹۴ ادامه دارد. دفترچه راهنما ثبت نام در آزمون نیز بر روی سایت سازمان سنجش قرار دارد و داوطلبان ضرورت دارد با مطالعه دقیق دفترچه راهنما در صورت داشتن شرایط و ضوابط می توانند نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش و آموزش کشور همچنین با اشاره به برگزاری اولین آزمون استخدامی دستیاران ستادی دستگاههای اجرایی کشور در سال ۹۴ گفت: ثبت نام برای شرکت در این آزمون که شامل ۸۴ دستگاه اجرایی است از ساعت ۲۰ امروز سه شنبه ۲۲ دی ماه ۹۴ از طریق سایت سازمان سنجش آغاز می شود.

توکلی خاطرنشان کرد: دفترجه راهنمای ثبت نام همزمان با آغاز ثبت نام در این آزمون بر روی سایت قرار می گیرد و داوطلبان تا دوشنبه ۲۸ دی ماه ۹۴ فرصت دارند با مطالعه دقیق دفترچه راهنما نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

دومین آزمون استخدامی متمرکز ۱۸ دستگاه اجرایی و اولین آزمون استخدامی دستیاران ستادی دستگاههای اجرایی در سال ۹۴ جمعه ۲۱ اسفندماه برگزار می شود و کارت ورود به جلسه آزمون روز ۱۹ اسفندماه بر روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد.